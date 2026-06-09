ANALİG Güreş Grup Müsabakaları, Karabük'te başladı

17 ilden yaklaşık 400 sporcunun katılacağı ANALİG Güreş Grup Müsabakaları, Karabük'te başladı

SPORX AI BAKIŞI
calendar 09 Haziran 2026 17:58
Haber: AA, Fotoğraf: AA
ANALİG Güreş Grup Müsabakaları, Karabük'te başladı
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Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Güreş Grup Müsabakaları, Karabük'te start aldı.

Yeni Mahalle Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonda 17 ilden yaklaşık 400 sporcu mücadele ediyor.
Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, açılış töreninin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, kentin sanayi, eğitim, doğa ve tarihin yanı sıra spor şehri olma yolunda da öne çıktığını söyledi.

Nisan ayından bu yana her hafta bir turnuvaya ev sahipliği yaptıklarını bildiren Çetinkaya, "Güreş turnuvamızda gençlerimiz arasında kıyasıya rekabet ve güzel dostluk var. Karabük olarak ev sahipliği yapmanın gururunu yaşıyoruz. Bu turnuvalar, spor yatırımlarımızın değerlenmesi ve gençlerimiz için ciddi avantajlar barındırıyor." dedi.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven de sporun tabana yayılması ve başarılı sporcuların milli takımlara kazandırılması adına bu tür organizasyonları önemsediklerini kaydetti.

Organizasyon, 11 Haziran'da sona erecek.

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