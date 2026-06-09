İsmail Köybaşı teknik ekibe katılıyor

İzmir ekiplerinden Göztepe'de forma giyen İsmail Köybaşı, aktif futbolculuk hayatını sonlandırmaya hazırlanıyor.İsmail Köybaşı kariyerine antrenör olarak devam etmek istiyor.



İzmir ekibi Göztepe'nin kaptanı İsmail Köybaşı Stoilov'un ekibinde yer almaya hazırlanıyor. DHA'nın haberine göre sportif direktor Ivan Mance ve teknik direktör Stanimir Stoilov,tüm takım ve taraftarlar tarafından çok sevilen İsmail Köybaşı'yı teknip ekipte değerlendirmek istiyor.



Son 2 sezondur düzenli forma şansı bulamayan İsmail, bu sezon Göztepe'de 10 maçta süre aldı.



