Halkbank Erkek Voleybol Takımı'nda Volkan Döne'nin sözleşmesini uzatıldı

Halkbank Erkek Voleybol Takımı 39 yaşındaki deneyimli libero Volkan Döne ile yeni sözleşme imzaladı

calendar 09 Haziran 2026 13:08
Haber: AA, Fotoğraf: Sporx.com
Halkbank Erkek Voleybol Takımı'nda Volkan Döne'nin sözleşmesini uzatıldı
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Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden Halkbank, yeni sezon kadro planlaması kapsamında libero Volkan Döne ile yeni sözleşme imzaladı.

Başkent kulübünden yapılan açıklamada, "Halkbank Erkek Voleybol Takımımız, yeni sezon kadro yapılanması kapsamında tecrübeli liberomuz Volkan Döne ile sözleşme yenilemiştir. Sahadaki tecrübesi, liderliği ve takımımıza verdiği katkılarla önemli bir rol üstlenen Volkan Döne'nin yeni sezonda da mavi-beyazlı formamız altında mücadele edecek olmasından mutluluk duyuyoruz. Volkan Döne'ye Halkbank forması altında başarılı bir sezon diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

39 yaşındaki tecrübeli libero, 2019-2020 sezonundan beri başkent ekibinde forma giyiyor.

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TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
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