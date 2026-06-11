Jose Mourinho'dan Galatasaray'ı kızdıracak hamle!

Real Madrid'e geri dönen Jose Mourinho, İspanyol devine Bernardo Silva transferini istiyor.
MOURINHO ISRARCI
İspanyol basınından AS'ta yer alan habere göre, Mourinho, Manchester City'den ayrılan Bernardo Silva'nın transferi konusunda ısrarcı oldu.
Portekizli teknik adam, vatandaşını Bernardo Silva'yı hem sahada hem de soyunma odasında önemli ve lider bir figür olarak görüyor. Jose Mourinho, 31 yaşındaki yıldızın mutlaka takıma kazandırılmasını istiyor.
EN ÖNEMLİ HEDEF
Jose Mourinho'nun Bernardo Silva konusunda ısrarcı tavrının ardından Portekizli yıldız, Real Madrid'in yaz transfer dönemindeki en önemli hedeflerinden biri haline geldi.
GALATASARAY'IN GÜNDEMİNDE
Galatasaray'ın da gündemine gelen Bernardo Silva için Benfica, Barcelona, Juventus ve Atletico Madrid iddiaları da gündeme gelmişti.
SEZON PERFORMANSI
Manchester City'de geride kalan sezonda 53 maçta süre bulan 31 yaşındaki futbolcu, 3 gol attı ve 5 asist yaptı.
MOURINHO ISRARCI
İspanyol basınından AS'ta yer alan habere göre, Mourinho, Manchester City'den ayrılan Bernardo Silva'nın transferi konusunda ısrarcı oldu.
Portekizli teknik adam, vatandaşını Bernardo Silva'yı hem sahada hem de soyunma odasında önemli ve lider bir figür olarak görüyor. Jose Mourinho, 31 yaşındaki yıldızın mutlaka takıma kazandırılmasını istiyor.
EN ÖNEMLİ HEDEF
Jose Mourinho'nun Bernardo Silva konusunda ısrarcı tavrının ardından Portekizli yıldız, Real Madrid'in yaz transfer dönemindeki en önemli hedeflerinden biri haline geldi.
GALATASARAY'IN GÜNDEMİNDE
Galatasaray'ın da gündemine gelen Bernardo Silva için Benfica, Barcelona, Juventus ve Atletico Madrid iddiaları da gündeme gelmişti.
SEZON PERFORMANSI
Manchester City'de geride kalan sezonda 53 maçta süre bulan 31 yaşındaki futbolcu, 3 gol attı ve 5 asist yaptı.