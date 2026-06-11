Jose Mourinho'dan Galatasaray'ı kızdıracak hamle!

Real Madrid'e geri dönen Jose Mourinho, Manchester City'den ayrılan Bernardo Silva transferini istiyor. Mourinho, Galatasaray'ın da ilgilendiği deneyimli yıldızı mutlaka kadrosunda görmek istiyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 11 Haziran 2026 14:23
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Jose Mourinho'dan Galatasaray'ı kızdıracak hamle!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş!
Yorum Yap Yorum Yap
Google News


Real Madrid'e geri dönen Jose Mourinho, İspanyol devine Bernardo Silva transferini istiyor.

MOURINHO ISRARCI

İspanyol basınından AS'ta yer alan habere göre, Mourinho, Manchester City'den ayrılan Bernardo Silva'nın transferi konusunda ısrarcı oldu.

Portekizli teknik adam, vatandaşını Bernardo Silva'yı hem sahada hem de soyunma odasında önemli ve lider bir figür olarak görüyor. Jose Mourinho, 31 yaşındaki yıldızın mutlaka takıma kazandırılmasını istiyor.

EN ÖNEMLİ HEDEF

Jose Mourinho'nun Bernardo Silva konusunda ısrarcı tavrının ardından Portekizli yıldız, Real Madrid'in yaz transfer dönemindeki en önemli hedeflerinden biri haline geldi.

GALATASARAY'IN GÜNDEMİNDE

Galatasaray'ın da gündemine gelen Bernardo Silva için Benfica, Barcelona, Juventus ve Atletico Madrid iddiaları da gündeme gelmişti.

SEZON PERFORMANSI

Manchester City'de geride kalan sezonda 53 maçta süre bulan 31 yaşındaki futbolcu, 3 gol attı ve 5 asist yaptı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.