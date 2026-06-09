Beşiktaş'tan Lucas Chevalier hamlesi

Beşiktaş'ın, PSG forması giyen Lucas Chevalier için şartları sorduğu öne sürüldü.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 09 Haziran 2026 17:14 | Son Güncelleme Tarihi: 09 Haziran 2026 17:15
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'tan Lucas Chevalier hamlesi
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Yeni sezon öncesi kaleci arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ın, Paris Saint-Germain forması giyen Lucas Chevalier için devreye girdiği öne sürüldü.

Fransız basınından Lequipe'de yer alan habere göre; PSG'deki geleceği belirsizliğini koruyan Lucas Chevalier'in durumu birçok Avrupa kulübünün dikkatini çekerken, Beşiktaş da oyuncuyla ilgili bilgi aldı ve transfer şartlarını araştırdı.

GELECEĞİ BELİRSİZ

Haberde, şu anda tatilde bulunan 24 yaşındaki kalecinin, PSG'nin gelecek sezon planlamasında kendisine nasıl bir rol biçileceğini öğrenmeyi beklediği belirtildi. Bu süreçte birçok kulübün oyuncunun durumunu yakından takip ettiği ve olası bir ayrılık ihtimaline karşı hazırlık yaptığı aktarıldı. 

BEŞİKTAŞ'TAN İLK TEMAS

Üst düzey bir kaleci transfer etmek isteyen Beşiktaş'ın da bu doğrultuda harekete geçtiği kaydedildi. Siyah-beyazlıların, gerçekleşmesi oldukça zor görünen transfer için oyuncunun şartları hakkında bilgi aldığı ifade edildi.

ÖNCELİĞİ AVRUPA

Öte yandan haberde, Chevalier'in PSG'den ayrılması durumunda bile İstanbul'un büyük kulüplerinin sunabileceği yüksek maaş tekliflerine rağmen önceliğinin daha cazip ve üst düzey bir sportif proje olduğu vurgulandı.

Birkaç hafta önce kaleci arayışındaki Tottenham'ın da Fransız file bekçisi için benzer girişimlerde bulunduğu belirtildi.

2030'A KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

2025 yılında Lille'den PSG'ye transfer olan Lucas Chevalier'in Fransız deviyle olan sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor. 

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