Yeni sezon öncesi kaleci arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ın, Paris Saint-Germain forması giyen Lucas Chevalier için devreye girdiği öne sürüldü.
Fransız basınından Lequipe'de yer alan habere göre; PSG'deki geleceği belirsizliğini koruyan Lucas Chevalier'in durumu birçok Avrupa kulübünün dikkatini çekerken, Beşiktaş da oyuncuyla ilgili bilgi aldı ve transfer şartlarını araştırdı.
GELECEĞİ BELİRSİZ
Haberde, şu anda tatilde bulunan 24 yaşındaki kalecinin, PSG'nin gelecek sezon planlamasında kendisine nasıl bir rol biçileceğini öğrenmeyi beklediği belirtildi. Bu süreçte birçok kulübün oyuncunun durumunu yakından takip ettiği ve olası bir ayrılık ihtimaline karşı hazırlık yaptığı aktarıldı.
BEŞİKTAŞ'TAN İLK TEMAS
Üst düzey bir kaleci transfer etmek isteyen Beşiktaş'ın da bu doğrultuda harekete geçtiği kaydedildi. Siyah-beyazlıların, gerçekleşmesi oldukça zor görünen transfer için oyuncunun şartları hakkında bilgi aldığı ifade edildi.
ÖNCELİĞİ AVRUPA
Öte yandan haberde, Chevalier'in PSG'den ayrılması durumunda bile İstanbul'un büyük kulüplerinin sunabileceği yüksek maaş tekliflerine rağmen önceliğinin daha cazip ve üst düzey bir sportif proje olduğu vurgulandı.
Birkaç hafta önce kaleci arayışındaki Tottenham'ın da Fransız file bekçisi için benzer girişimlerde bulunduğu belirtildi.
2030'A KADAR SÖZLEŞMESİ VAR
2025 yılında Lille'den PSG'ye transfer olan Lucas Chevalier'in Fransız deviyle olan sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor.
Beşiktaş'tan Lucas Chevalier hamlesi
Beşiktaş'ın, PSG forması giyen Lucas Chevalier için şartları sorduğu öne sürüldü.
Yeni sezon öncesi kaleci arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ın, Paris Saint-Germain forması giyen Lucas Chevalier için devreye girdiği öne sürüldü.
EN ÇOK OKUNANLAR
-
10
Galatasaray'da Gedson gerçekleri
-
9
Aykut Kocaman'ın ekibi netleşiyor
-
8
Vedat Muriqi, Fenerbahçe'ye imzayı atıyor!
-
7
Fenerbahçe için Salah gelişmesi!
-
6
Hakan Çalhanoğlu'na Fenerbahçe mesajı: "Kapı her zaman açık"
-
5
Beşiktaş'ta 9 futbolcuya veda kararı
-
4
RB Leipzig, Oulai için teklifini yaptı!
-
3
Bursaspor'da Michy Batshuayi bombası!
-
2
Galatasaray'ın Can Uzun için son teklifi!
-
1
Aykut Kocaman, orta sahaya transfer istemiyor!
- 17:41 Galatasaray'da Pozzecco ile yola devam
- 17:37 Suudi Arabistan ekibinden Ersin Destanoğlu'na teklif!
- 17:32 Kayserispor'da Erling Moe dönemi sona erdi
- 17:28 ABD'ye alınmayan hakem, İstanbul'da konuştu!
- 17:14 Beşiktaş'tan Lucas Chevalier hamlesi
- 17:11 Aziz Yıldırım, Fransız yıldız Guendouzi için kararını verdi
- 16:51 Beşiktaş, tekerlekli sandalye basketbolda oyuncusunun puanının değiştirilmesine tepki gösterdi
- 16:39 Rafael Leao'dan Al Hilal'e ret!
- 16:31 Al Hilal'de Inzaghi'nin alternatifi Pereira!
- 16:15 Beşiktaş pivot oyuncu Ruthy Hebard'ı duyurdu
- 15:58 Mauro Icardi için transfer açıklaması
- 15:50 Tottenham'da hedef Savinho
- 15:47 İsmail Köybaşı teknik ekibe katılıyor
- 15:36 Fenerbahçe, Amara Diouf ile anlaşmaya vardı iddiası
- 15:17 Gümüşhane A Milli Futbol Takımı'na destek için Türk bayraklarıyla donatıldı
- 15:14 Glasner, Milan ile anlaşmaya vardı!
- 15:10 Gökhan İnler: "Galatasaray ile görüşeceğiz"
- 15:07 Samsunspor'da kombine bilet satışları 12 Haziran'da başlayacak
- 15:04 Zeynep Sönmez, Rosmalen'de 2. tura yükseldi
- 14:51 Mason Greenwood İtalyan devi ile anlaşmaya vardı!
- 14:42 Diego Lugano: "Muslera yüzünden bana kızıyorlar"
- 14:40 A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2027 Dünya Şampiyonası'na özel davetle katılacak
- 14:32 Eyüpspor'da Atila Gerin ile yollar ayrıldı!
- 14:16 Ergin Ataman'dan tepki: "Türk olmaktan gurur duyuyorum"
- 14:10 Milli yüzücü Meriç Uygun'dan Türkiye şampiyonluğu
- 14:09 Real Madrid'den Calafiori için ilk adım
- 13:46 Karşıyaka'da stat için onaylar çıkıyor
- 13:45 ABD'de sıcaklıklar Bizim Çocukları zorluyor
- 13:43 Fenerbahçe'de Ederson ile kritik görüşme!
- 13:40 Karşıyaka'da başkanlık düğümü çözülmedi
- 13:24 Muğlalı yüzücü Defne'den Avrupa'da tarihi başarı
- 13:19 A Milli Erkek Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nde 3. kez boy gösterecek
- 13:13 Avrupa Kupası'nda bronz madalyalarla başlayan serisini şampiyonlukla taçlandırdı
- 13:11 G.Saray'da Okan Buruk Marmaris'te iş insanlarıyla bir araya geldi
- 13:10 Trabzonspor, 2+1 yıllık sözleşmeyi imzalattı
- 13:08 Halkbank Erkek Voleybol Takımı'nda Volkan Döne'nin sözleşmesini uzatıldıHalkbank Erkek Voleybol Takımı'nda Volkan Döne'nin sözleşmesini uzatıldı
- 13:01 Dünya Kupası'nda 48 takımın 28'i yabancı hocaya emanet
- 13:01 RB Leipzig, Oulai için teklifini yaptı!
- 13:00 Göztepe'de ayrılıklar sürecek
- 12:59 Geride kalan 22 Dünya Kupası'nda 43,9 milyon seyirci
- 12:50 Dünya Kupası'nın golcü ülkeleri
- 12:49 Ahmet Nur Çebi'den Altay için temkinli adım
- 12:47 Dünya Kupası'nın en hırçın takımı: Brezilya
- 12:42 Bursaspor'da Michy Batshuayi bombası!
- 12:40 Beşiktaş GAİN'de Zizic ameliyat edildi
- 12:29 Basketbolda finalin adı belli oluyor!
- 12:27 Ya Icardi Galatasaray'ın teklifine 'evet' derse...
- 12:14 Aziz Yıldırım'dan 49 milyon euro'luk hamle!
- 12:13 Fenerbahçe'de forma satış rekoru!
- 12:13 Nathaniel Brown'a dev kulüpler talip
- 12:09 Victor Osimhen: "Rakipleri ezip geçtik!"
- 12:03 Galatasaray'dan 10+4 baskısı
- 11:57 Galatasaray, yine Fofana'ya bakıyor!
- 11:48 Altay Bayındır, Manchester United'a veda ediyor
- 11:48 Arsenal Kenan Yıldız'a talip
- 11:47 Hakan Çalhanoğlu'na Fenerbahçe mesajı: "Kapı her zaman açık"
- 11:37 Dursun Özbek, Oliver Kahn ile görüşecek!
- 11:34 Roma, Oosterwolde için geliyor
- 11:33 ABD, Somalili hakemin hayallerini bitirdi!
- 11:28 Fenerbahçe'den Zeki Çelik hamlesi!
Rafael Leao'dan Al Hilal'e ret!
Fenerbahçe'yi beklerken sürpriz imza: Mason Greenwood Roma ile anlaştı
Real Madrid'den Calafiori için ilk adım
Nathaniel Brown'a dev kulüpler talip
Altay Bayındır, Manchester United'a veda ediyor
Arsenal Kenan Yıldız'a talip
Acun Ilıcalı, Hull City taraftarlarıyla Antalya'da buluştu!
Manchester City'den Elliot Anderson için 92.5 milyon euro'luk hazırlık!
Acun Ilıcalı'dan transfer açıklaması!
Michael Olise için Real Madrid yanıtı!
- PUAN DURUMU
- FİKSTÜR
- STSL
- 1.Lig
- İng
- Alm
- İsp
- İta
- ŞL
- AL
- KL
- DK
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|34
|24
|5
|5
|77
|30
|77
|2
|Fenerbahçe
|34
|21
|11
|2
|77
|37
|74
|3
|Trabzonspor
|34
|20
|9
|5
|61
|39
|69
|4
|Beşiktaş
|34
|17
|9
|8
|59
|40
|60
|5
|Başakşehir
|34
|16
|9
|9
|58
|35
|57
|6
|Göztepe
|34
|14
|13
|7
|42
|32
|55
|7
|Samsunspor
|34
|13
|12
|9
|46
|45
|51
|8
|Rizespor
|34
|10
|11
|13
|46
|52
|41
|9
|Konyaspor
|34
|10
|10
|14
|43
|50
|40
|10
|Kocaelispor
|34
|9
|10
|15
|26
|38
|37
|11
|Alanyaspor
|34
|7
|16
|11
|41
|41
|37
|12
|Gaziantep FK
|34
|9
|10
|15
|43
|58
|37
|13
|Kasımpaşa
|34
|8
|11
|15
|33
|49
|35
|14
|Gençlerbirliği
|34
|9
|7
|18
|36
|47
|34
|15
|Eyüpspor
|34
|8
|9
|17
|33
|48
|33
|16
|Antalyaspor
|34
|8
|8
|18
|33
|55
|32
|17
|Kayserispor
|34
|6
|12
|16
|27
|62
|30
|18
|Karagümrük
|34
|8
|6
|20
|31
|54
|30