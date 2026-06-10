Jose Mourinho resmen Real Madrid'de!

Benfica, Real Madrid'in Jose Mourinho için 15 milyon euro ödeyeceğini ve tecrübeli teknik adamın İspanyol ekibinin başına geçeceğini duyurdu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 10 Haziran 2026 00:18 | Son Güncelleme Tarihi: 10 Haziran 2026 00:30
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Jose Mourinho resmen Real Madrid'de!
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Benfica, teknik direktör Jose Mourinho'nun Real Madrid'e transfer sürecine ilişkin resmi açıklamayı yaptı.

Portekiz ekibi, Real Madrid'in Mourinho'yu 15 milyon euro karşılığında İspanyol devinin başına geçireceğini duyurdu. 

Benfica tarafından yapılan açıklamada, deneyimli teknik adamın da sözleşmesinin feshedilmesi sürecine onay verdiği belirtildi.

Kulüp ayrıca resmi internet sitesinde Mourinho'nun Benfica'daki ikinci döneminde ortaya koyduğu çalışmalara değinirken, yayımlanan mesajı tecrübeli teknik adama başarı dilekleriyle tamamladı.

BENFICA KARNESİ

2025/26 sezonu boyunca Benfica'nın başında 45 resmi maça çıkan Jose Mourinho, 27 galibiyet, 10 beraberlik ve 8 mağlubiyet elde etti. Bu süreçte Benfica 86 gol atarken kalesinde 39 gol gördü.

LİGİ YENİLGİSİZ TAMAMLADI

Portekiz Ligi'nde 30 karşılaşmada takımın başında yer alan Mourinho, sezonu 80 puanla 3. sırada tamamladı. Benfica ayrıca ligi yenilgisiz tamamlayan tek takım olma başarısını gösterdi. 

AVRUPA'DA NE YAPTI?

Avrupa kupalarında Benfica'yı 9 maçta yöneten tecrübeli teknik adam, takımını UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu play-off aşamasına taşımayı başardı.

PORTEKİZ KUPASI'NDA NE YAPTI?

Yurt içi kupalarda ise Portekiz Kupası'nda 4 maçta görev alan Mourinho, Benfica'yı çeyrek finale kadar yükseltti. Lig Kupası'nda ise 2 karşılaşmada takımın başında yer aldı ve Benfica'nın organizasyondaki serüveni yarı finalde sona erdi.

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