Ruslan Malinovskyi'den Trabzonspor itirafı!

Ukraynalı orta saha oyuncusu Ruslan Malinovskyi, Genoa'dan ayrılarak bonservissiz şekilde Trabzonspor'a transfer olmaya hazırlanıyor. Hedefinin bir sonraki Avrupa Şampiyonası ve yeniden Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek olduğunu söyleyen deneyimli futbolcu, İtalya kariyerine, savaşın gölgesinde geçen yaşamına ve yaşadığı ağır sakatlığa dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.



"İTALYA BENİM EVİM OLDU"



İtalya'nın kendisi için ikinci bir ev haline geldiğini söyleyen Malinovskyi, şu ifadeleri kullandı:



"Ukrayna'dan sonra evet. Belçika ve Fransa'da da biraz zaman geçirdim ama 6,5 harika yıl unutulmaz. Kariyerimi bitirdiğimde nerede yaşayacağımı göreceğiz ama evet, burası benim evim.



Çocuklarım İtalya'da doğdu ve eşim burada mutlu. İlk etapta Türkiye'ye benimle gelmeyecek. Bunu ancak biraz zaman geçtikten sonra konuşacağız. Kızım burada okula gidiyor, çok iyi durumda ve birçok arkadaşı var.



Ama ben hala oynamak istiyorum. Hedefim bir sonraki Avrupa Şampiyonası ve belki yeniden Şampiyonlar Ligi. Yaklaşık 20 maç oynadım ve bu bambaşka bir şey."



TRABZONSPOR İTİRAFI



Trabzonspor'un eski futbolcularından Caleb Ekuban ile görüştüğünü belirten Ukraynalı oyuncu, yeni kulübü hakkında şu değerlendirmeyi yaptı:



"Caleb Ekuban bana Trabzonspor'un tüm olumlu yönlerinden bahsetti. Güzel ve ateşli bir stadyum, futbolu seven bir atmosfer... Ben baskıyı ve gerilimi seviyorum, onları yeniden hissetmek istiyorum."



"RUSYA'NIN İŞGAL ETTİĞİ BÖLGEDEN KAÇMAK GEREKİYORDU"



2013 yılında Sevastopol ile Ukrayna'nın en üst ligine yükselen ancak daha sonra Donbas Savaşı nedeniyle kulübünü kaybeden Malinovskyi, yaşadıklarını şöyle anlattı:



"Önce Shakhtar'ın üçüncü takımında üçüncü ligde oynuyordum, sonra Sivastopol'e gittim. Futbolla yaşayan bir şehirdi ama Rusya tarafından işgal edilmiş bir bölgedeydi. Oradan kaçmak gerekiyordu.



Annem, babam, kardeşim, genel olarak ailem ve birçok arkadaşım hala Ukrayna'da yaşıyor. Durum bugün de aynı: dronlar, balistik füzeler, şehrin semalarında bir şey geçtiğinde çalan sirenler..."



"ATALANTA'YI SEÇTİĞİM İÇİN GURURLUYUM"



Genk'te forma giydiği dönemde Sampdoria'nın da kendisiyle ilgilendiğini doğrulayan Malinovskyi, Atalanta tercihiyle ilgili şunları söyledi:



"Evet, bazı insanlarla görüşmüştüm. Genk'te oynarken bana teklif yaptılar ama sonra Atalanta çıktı ve o dönemi yaşamış olmaktan gurur duyuyorum.



Atalanta'da oynamak harikaydı. Ilicic, Papu Gomez, Zapata, Muriel gibi güçlü oyuncular ve büyük bir teknik direktör vardı.



Belki kulüp tarihinin en güçlü Atalanta'sı değildi çünkü daha sonra Avrupa Ligi'ni kazandılar. Ancak o dönemde soyunma odasındaki genel his, Serie A şampiyonu bile olabileceğimiz yönündeydi. Böyle bir zihniyet vardı."



"ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİNE ÇIKACAĞIMIZA İNANIYORDUM"



2020 yılında PSG karşısında son dakikalarda kaçan tarihi fırsatı da unutamadığını belirten yıldız futbolcu şöyle konuştu:



"Remo Freuler kasını çekmişti ve tüm oyuncu değişikliklerimizi kullanmış olduğumuz için devam edemedi. Böyle detaylar fark yaratıyor. O dönemin PSG'si bugünkü kadar güçlü değildi ama yarı finalde Leipzig ile oynayacaktık. Final oynama düşüncesi kesinlikle aklımdaydı. Tarih yazabilirdik. Buna gerçekten çok inanıyordum."



"GASPERINI İLE ARAMDA HİÇBİR SORUN OLMADI"



Atalanta'dan ayrılık sürecinde teknik direktör Gian Piero Gasperini ile problem yaşadığı yönündeki iddiaları da yalanlayan Malinovskyi, şu ifadeleri kullandı:



"Ne alakası var? Tamamen normal bir futbol durumuydu. Yeni oyuncular gelmişti, ben daha az oynuyordum ve Marsilya'ya gitme fırsatı ortaya çıktı.



Benimle hocanın ilişkisi hakkında yazılanlar tamamen yanlış. Hiçbir şey yaşanmadı. Son güne kadar sürekli konuştuk ve mükemmel bir ilişkimiz vardı."



"DE ROSSI SAYESİNDE BİRÇOK KONUDA GELİŞTİM"



Genoa'da birlikte çalıştığı Daniele De Rossi hakkında da konuşan Ukraynalı oyuncu, genç teknik adama övgüler yağdırdı:



"Venedik'teki sakatlıktan sonra ve sezon öncesi kamp döneminde çok fazla oynayamamıştım. Rehabilitasyon ve plakanın çıkarılması nedeniyle bir yıl kaybettim. Yeniden ritim kazanmak için süreye ihtiyacım vardı. Hoca bana hemen güven verdi ve hücum bölgesinde daha fazla özgürlük tanıdı. Ona teşekkür ediyorum çünkü onun sayesinde birçok konuda gelişim gösterdim. De Rossi kulübedeyken Genoa çok daha yukarılara çıkabilir."



"DUYGULARIMI KONTROL EDEMİYORDUM"



Geçirdiği ağır sakatlık anını anlatırken duygulanan Malinovskyi, yaşadığı korkuyu şu sözlerle anlattı:



"Panik. Hiç acı hissetmedim, sadece panik vardı. Bir grisinin kırılması gibi bir ses duydum: 'çat'.



Sonra baktım ve uzun süre sahalardan uzak kalacağımı anladım. Artık duygularımı kontrol edemiyordum."



"BANA SÖZ VERDİLER, BEN DE TUTTUM"



Sakatlığından yalnızca 149 gün sonra sahalara dönmesinin ardındaki süreci de anlatan deneyimli futbolcu, doktorlarına özel teşekkür etti:



"İki doktora teşekkür etmem gerekiyor. Gerçek bir Genoa taraftarı olan ve her zaman Kuzey Tribünü'nde bulunan Federico Santolini. Deplasmandan döndükten sonra gece yarısı beni ameliyat etmek için koşarak geldi. Bir de oğlu Emmanuele var. Evdeki rehabilitasyon sürecimde adım adım yanımda oldu ve bana sürekli pozitif enerji verdi. Bana, gerçekten geri dönmüş sayılacağım anın ancak Kuzey Tribünü'nün önünde gol attığım gün olacağını söylediler. Ben de bu sözümü tuttum."



