Ruslan Malinovskyi'den Trabzonspor itirafı!

Ukraynalı orta saha oyuncusu Ruslan Malinovskyi, Genoa'dan ayrılarak bonservissiz şekilde Trabzonspor'a transfer olmaya hazırlanıyor. Hedefinin bir sonraki Avrupa Şampiyonası ve yeniden Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek olduğunu söyleyen deneyimli futbolcu, İtalya kariyerine, savaşın gölgesinde geçen yaşamına ve yaşadığı ağır sakatlığa dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.
"İTALYA BENİM EVİM OLDU"
İtalya'nın kendisi için ikinci bir ev haline geldiğini söyleyen Malinovskyi, şu ifadeleri kullandı:
"Ukrayna'dan sonra evet. Belçika ve Fransa'da da biraz zaman geçirdim ama 6,5 harika yıl unutulmaz. Kariyerimi bitirdiğimde nerede yaşayacağımı göreceğiz ama evet, burası benim evim.
Çocuklarım İtalya'da doğdu ve eşim burada mutlu. İlk etapta Türkiye'ye benimle gelmeyecek. Bunu ancak biraz zaman geçtikten sonra konuşacağız. Kızım burada okula gidiyor, çok iyi durumda ve birçok arkadaşı var.
Ama ben hala oynamak istiyorum. Hedefim bir sonraki Avrupa Şampiyonası ve belki yeniden Şampiyonlar Ligi. Yaklaşık 20 maç oynadım ve bu bambaşka bir şey."
TRABZONSPOR İTİRAFI
Trabzonspor'un eski futbolcularından Caleb Ekuban ile görüştüğünü belirten Ukraynalı oyuncu, yeni kulübü hakkında şu değerlendirmeyi yaptı:
"Caleb Ekuban bana Trabzonspor'un tüm olumlu yönlerinden bahsetti. Güzel ve ateşli bir stadyum, futbolu seven bir atmosfer... Ben baskıyı ve gerilimi seviyorum, onları yeniden hissetmek istiyorum."
"RUSYA'NIN İŞGAL ETTİĞİ BÖLGEDEN KAÇMAK GEREKİYORDU"
2013 yılında Sevastopol ile Ukrayna'nın en üst ligine yükselen ancak daha sonra Donbas Savaşı nedeniyle kulübünü kaybeden Malinovskyi, yaşadıklarını şöyle anlattı:
"Önce Shakhtar'ın üçüncü takımında üçüncü ligde oynuyordum, sonra Sivastopol'e gittim. Futbolla yaşayan bir şehirdi ama Rusya tarafından işgal edilmiş bir bölgedeydi. Oradan kaçmak gerekiyordu.
Annem, babam, kardeşim, genel olarak ailem ve birçok arkadaşım hala Ukrayna'da yaşıyor. Durum bugün de aynı: dronlar, balistik füzeler, şehrin semalarında bir şey geçtiğinde çalan sirenler..."
"ATALANTA'YI SEÇTİĞİM İÇİN GURURLUYUM"
Genk'te forma giydiği dönemde Sampdoria'nın da kendisiyle ilgilendiğini doğrulayan Malinovskyi, Atalanta tercihiyle ilgili şunları söyledi:
"Evet, bazı insanlarla görüşmüştüm. Genk'te oynarken bana teklif yaptılar ama sonra Atalanta çıktı ve o dönemi yaşamış olmaktan gurur duyuyorum.
Atalanta'da oynamak harikaydı. Ilicic, Papu Gomez, Zapata, Muriel gibi güçlü oyuncular ve büyük bir teknik direktör vardı.
Belki kulüp tarihinin en güçlü Atalanta'sı değildi çünkü daha sonra Avrupa Ligi'ni kazandılar. Ancak o dönemde soyunma odasındaki genel his, Serie A şampiyonu bile olabileceğimiz yönündeydi. Böyle bir zihniyet vardı."
"ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİNE ÇIKACAĞIMIZA İNANIYORDUM"
2020 yılında PSG karşısında son dakikalarda kaçan tarihi fırsatı da unutamadığını belirten yıldız futbolcu şöyle konuştu:
"Remo Freuler kasını çekmişti ve tüm oyuncu değişikliklerimizi kullanmış olduğumuz için devam edemedi. Böyle detaylar fark yaratıyor. O dönemin PSG'si bugünkü kadar güçlü değildi ama yarı finalde Leipzig ile oynayacaktık. Final oynama düşüncesi kesinlikle aklımdaydı. Tarih yazabilirdik. Buna gerçekten çok inanıyordum."
"GASPERINI İLE ARAMDA HİÇBİR SORUN OLMADI"
Atalanta'dan ayrılık sürecinde teknik direktör Gian Piero Gasperini ile problem yaşadığı yönündeki iddiaları da yalanlayan Malinovskyi, şu ifadeleri kullandı:
"Ne alakası var? Tamamen normal bir futbol durumuydu. Yeni oyuncular gelmişti, ben daha az oynuyordum ve Marsilya'ya gitme fırsatı ortaya çıktı.
Benimle hocanın ilişkisi hakkında yazılanlar tamamen yanlış. Hiçbir şey yaşanmadı. Son güne kadar sürekli konuştuk ve mükemmel bir ilişkimiz vardı."
"DE ROSSI SAYESİNDE BİRÇOK KONUDA GELİŞTİM"
Genoa'da birlikte çalıştığı Daniele De Rossi hakkında da konuşan Ukraynalı oyuncu, genç teknik adama övgüler yağdırdı:
"Venedik'teki sakatlıktan sonra ve sezon öncesi kamp döneminde çok fazla oynayamamıştım. Rehabilitasyon ve plakanın çıkarılması nedeniyle bir yıl kaybettim. Yeniden ritim kazanmak için süreye ihtiyacım vardı. Hoca bana hemen güven verdi ve hücum bölgesinde daha fazla özgürlük tanıdı. Ona teşekkür ediyorum çünkü onun sayesinde birçok konuda gelişim gösterdim. De Rossi kulübedeyken Genoa çok daha yukarılara çıkabilir."
"DUYGULARIMI KONTROL EDEMİYORDUM"
Geçirdiği ağır sakatlık anını anlatırken duygulanan Malinovskyi, yaşadığı korkuyu şu sözlerle anlattı:
"Panik. Hiç acı hissetmedim, sadece panik vardı. Bir grisinin kırılması gibi bir ses duydum: 'çat'.
Sonra baktım ve uzun süre sahalardan uzak kalacağımı anladım. Artık duygularımı kontrol edemiyordum."
"BANA SÖZ VERDİLER, BEN DE TUTTUM"
Sakatlığından yalnızca 149 gün sonra sahalara dönmesinin ardındaki süreci de anlatan deneyimli futbolcu, doktorlarına özel teşekkür etti:
"İki doktora teşekkür etmem gerekiyor. Gerçek bir Genoa taraftarı olan ve her zaman Kuzey Tribünü'nde bulunan Federico Santolini. Deplasmandan döndükten sonra gece yarısı beni ameliyat etmek için koşarak geldi. Bir de oğlu Emmanuele var. Evdeki rehabilitasyon sürecimde adım adım yanımda oldu ve bana sürekli pozitif enerji verdi. Bana, gerçekten geri dönmüş sayılacağım anın ancak Kuzey Tribünü'nün önünde gol attığım gün olacağını söylediler. Ben de bu sözümü tuttum."
Ruslan Malinovskyi'den Trabzonspor itirafı!
Ukraynalı yıldız Ruslan Malinovskyi, Trabzonspor'a transfer süreciyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Ukraynalı orta saha oyuncusu Ruslan Malinovskyi, Genoa'dan ayrılarak bonservissiz şekilde Trabzonspor'a transfer olmaya hazırlanıyor. Hedefinin bir sonraki Avrupa Şampiyonası ve yeniden Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek olduğunu söyleyen deneyimli futbolcu, İtalya kariyerine, savaşın gölgesinde geçen yaşamına ve yaşadığı ağır sakatlığa dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.
EN ÇOK OKUNANLAR
-
10
Galatasaray'da Gedson gerçekleri
-
9
Vedat Muriqi, Fenerbahçe'ye imzayı atıyor!
-
8
Aykut Kocaman'ın ekibi netleşiyor
-
7
Fenerbahçe için Salah gelişmesi!
-
6
Beşiktaş'ta 9 futbolcuya veda kararı
-
5
Hakan Çalhanoğlu'na Fenerbahçe mesajı: "Kapı her zaman açık"
-
4
RB Leipzig, Oulai için teklifini yaptı!
-
3
Bursaspor'da Michy Batshuayi bombası!
-
2
Aykut Kocaman, orta sahaya transfer istemiyor!
-
1
Galatasaray'ın Can Uzun için son teklifi!
- 20:50 Real Madrid'de Alvaro Arbeloa dönemi sona erdi!
- 20:40 Fenerbahçe'nin yeni sezon hazırlık programı belli oldu
- 20:28 Atletico Madrid'den Real Madrid'e Alvarez yanıtı: "500 milyon euro getir!"
- 20:01 Ruslan Malinovskyi'den Trabzonspor itirafı!
- 19:38 Suudi Arabistan'dan Raphinha için 80 milyon euro!
- 19:09 Trabzonspor'dan resmi ayrılık açıklaması: Cham
- 18:57 Schalke, Loris Karius ile nikah tazeledi
- 18:53 Anadolu Efes'te Saben Lee'nin ardından bir ayrılık daha!
- 18:39 Fenerbahçe Beko'nun EuroLeague lisansı uzatıldı
- 18:35 Jose Mourinho, Borussia Dortmund'dan istedi!
- 18:21 Atletico Madrid, Sörloth'un bonservisini belirledi!
- 18:02 Anadolu Efes'ten veda! Saben Lee
- 17:58 ANALİG Güreş Grup Müsabakaları, Karabük'te başladı
- 17:52 ABD'den Dünya Kupası için İran'a özel yasak
- 17:41 Galatasaray'da Pozzecco ile yola devam
- 17:37 Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu'na iki kulüpten teklif!
- 17:32 Kayserispor'da Erling Moe dönemi sona erdi
- 17:28 ABD'ye alınmayan hakem, İstanbul'da konuştu!
- 17:14 Beşiktaş'tan Lucas Chevalier hamlesi
- 17:11 Aziz Yıldırım, Fransız yıldız Guendouzi için kararını verdi
- 16:51 Beşiktaş, tekerlekli sandalye basketbolda oyuncusunun puanının değiştirilmesine tepki gösterdi
- 16:39 Rafael Leao'dan Al Hilal'e ret!
- 16:31 Al Hilal'de Inzaghi'nin alternatifi Pereira!
- 16:15 Beşiktaş pivot oyuncu Ruthy Hebard'ı duyurdu
- 15:58 Mauro Icardi için transfer açıklaması
- 15:50 Tottenham'da hedef Savinho
- 15:47 İsmail Köybaşı teknik ekibe katılıyor
- 15:36 Fenerbahçe, Amara Diouf ile anlaşmaya vardı iddiası
- 15:17 Gümüşhane A Milli Futbol Takımı'na destek için Türk bayraklarıyla donatıldı
- 15:14 Glasner, Milan ile anlaşmaya vardı!
- 15:10 Gökhan İnler: "Galatasaray ile görüşeceğiz"
- 15:07 Samsunspor'da kombine bilet satışları 12 Haziran'da başlayacak
- 15:04 Zeynep Sönmez, Rosmalen'de 2. tura yükseldi
- 14:51 Mason Greenwood İtalyan devi ile anlaşmaya vardı!
- 14:42 Diego Lugano: "Muslera yüzünden bana kızıyorlar"
- 14:40 A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2027 Dünya Şampiyonası'na özel davetle katılacak
- 14:32 Eyüpspor'da Atila Gerin ile yollar ayrıldı!
- 14:16 Ergin Ataman'dan tepki: "Türk olmaktan gurur duyuyorum"
- 14:10 Milli yüzücü Meriç Uygun'dan Türkiye şampiyonluğu
- 14:09 Real Madrid'den Calafiori için ilk adım
- 13:46 Karşıyaka'da stat için onaylar çıkıyor
- 13:45 ABD'de sıcaklıklar Bizim Çocukları zorluyor
- 13:43 Fenerbahçe'de Ederson ile kritik görüşme!
- 13:40 Karşıyaka'da başkanlık düğümü çözülmedi
- 13:24 Muğlalı yüzücü Defne'den Avrupa'da tarihi başarı
- 13:19 A Milli Erkek Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nde 3. kez boy gösterecek
- 13:13 Avrupa Kupası'nda bronz madalyalarla başlayan serisini şampiyonlukla taçlandırdı
- 13:11 G.Saray'da Okan Buruk Marmaris'te iş insanlarıyla bir araya geldi
- 13:10 Trabzonspor, 2+1 yıllık sözleşmeyi imzalattı
- 13:08 Halkbank Erkek Voleybol Takımı'nda Volkan Döne'nin sözleşmesini uzatıldıHalkbank Erkek Voleybol Takımı'nda Volkan Döne'nin sözleşmesini uzatıldı
- 13:01 Dünya Kupası'nda 48 takımın 28'i yabancı hocaya emanet
- 13:01 RB Leipzig, Oulai için teklifini yaptı!
- 13:00 Göztepe'de ayrılıklar sürecek
- 12:59 Geride kalan 22 Dünya Kupası'nda 43,9 milyon seyirci
- 12:50 Dünya Kupası'nın golcü ülkeleri
- 12:49 Ahmet Nur Çebi'den Altay için temkinli adım
- 12:47 Dünya Kupası'nın en hırçın takımı: Brezilya
- 12:42 Bursaspor'da Michy Batshuayi bombası!
- 12:40 Beşiktaş GAİN'de Zizic ameliyat edildi
- 12:29 Basketbolda finalin adı belli oluyor!
Real Madrid'de Alvaro Arbeloa dönemi sona erdi!
Suudi Arabistan'dan Raphinha için 80 milyon euro!
Schalke, Loris Karius ile nikah tazeledi
Jose Mourinho, Borussia Dortmund'dan istedi!
Atletico Madrid, Sörloth'un bonservisini belirledi!
Rafael Leao'dan Al Hilal'e ret!
Fenerbahçe'yi beklerken sürpriz imza: Mason Greenwood Roma ile anlaştı
Real Madrid'den Calafiori için ilk adım
Nathaniel Brown'a dev kulüpler talip
Altay Bayındır, Manchester United'a veda ediyor
- PUAN DURUMU
- FİKSTÜR
- STSL
- 1.Lig
- İng
- Alm
- İsp
- İta
- ŞL
- AL
- KL
- DK
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|34
|24
|5
|5
|77
|30
|77
|2
|Fenerbahçe
|34
|21
|11
|2
|77
|37
|74
|3
|Trabzonspor
|34
|20
|9
|5
|61
|39
|69
|4
|Beşiktaş
|34
|17
|9
|8
|59
|40
|60
|5
|Başakşehir
|34
|16
|9
|9
|58
|35
|57
|6
|Göztepe
|34
|14
|13
|7
|42
|32
|55
|7
|Samsunspor
|34
|13
|12
|9
|46
|45
|51
|8
|Rizespor
|34
|10
|11
|13
|46
|52
|41
|9
|Konyaspor
|34
|10
|10
|14
|43
|50
|40
|10
|Kocaelispor
|34
|9
|10
|15
|26
|38
|37
|11
|Alanyaspor
|34
|7
|16
|11
|41
|41
|37
|12
|Gaziantep FK
|34
|9
|10
|15
|43
|58
|37
|13
|Kasımpaşa
|34
|8
|11
|15
|33
|49
|35
|14
|Gençlerbirliği
|34
|9
|7
|18
|36
|47
|34
|15
|Eyüpspor
|34
|8
|9
|17
|33
|48
|33
|16
|Antalyaspor
|34
|8
|8
|18
|33
|55
|32
|17
|Kayserispor
|34
|6
|12
|16
|27
|62
|30
|18
|Karagümrük
|34
|8
|6
|20
|31
|54
|30