Beşiktaş kadın basketbol takımı pivot Ruthy Hebard'ı kadrosuna kattı

Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Ruthy Cecilia Hebard'ı kadrosuna kattığını duyurdu.



Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında, "Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımımız, 2026-2027 sezonu transfer çalışmaları kapsamında Ruthy Cecilia Hebard ile sözleşme imzaladı." ifadeleri kullanıldı.



SON OLARAK SHANGAI TAKIMINDA FORMA GİYDİ



Uzun forvet ve pivot pozisyonlarında görev yapan 28 yaşındaki basketbolcu, son olarak Çin'in Shanghai takımında forma giydi. Hebard, burada 24 maçta 19,5 sayı, 12,7 ribaunt ve 1,7 asist ortalaması yakaladı.



