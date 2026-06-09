Beşiktaş kadın basketbol takımı pivot Ruthy Hebard'ı kadrosuna kattı

Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Ruthy Cecilia Hebard'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 09 Haziran 2026 16:15
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Beşiktaş kadın basketbol takımı pivot Ruthy Hebard'ı kadrosuna kattı
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Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Ruthy Cecilia Hebard'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında, "Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımımız, 2026-2027 sezonu transfer çalışmaları kapsamında Ruthy Cecilia Hebard ile sözleşme imzaladı." ifadeleri kullanıldı.

SON OLARAK SHANGAI TAKIMINDA FORMA GİYDİ

Uzun forvet ve pivot pozisyonlarında görev yapan 28 yaşındaki basketbolcu, son olarak Çin'in Shanghai takımında forma giydi. Hebard, burada 24 maçta 19,5 sayı, 12,7 ribaunt ve 1,7 asist ortalaması yakaladı.

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