Kayserispor'da Erling Moe dönemi sona erdi

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'e veda ederek 1. Lig'e düşen Kayserispor, teknik direktör Erling Moe ile yollarını ayırdığını açıkladı.



Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Erling Moe'nun kulübümüzdeki görev süresinin sona ermesiyle birlikte kendisiyle vedalaşmış bulunuyoruz. Kulübümüze sunduğu katkılar ve çalışmaları için kendisine ve teknik ekibine teşekkür ediyor, kariyerlerinin devamında başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.







Öte yandan gün içerisinde Süper Lig'den Eyüpspor da teknik direktör Atila Gerin ile yollarını ayırdığını duyurmuştu.



