Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu'na iki kulüpten teklif!

Beşiktaş'ın 25 yaşındaki file bekçisi Ersin Destanoğlu'na 2 kulüpten teklif geldi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 09 Haziran 2026 17:37 | Son Güncelleme Tarihi: 09 Haziran 2026 18:49
Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu'na iki kulüpten teklif!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş!
Yorum Yap Yorum Yap
Google News

Yeni sezon için transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık yaşanabilir. Ersin Destanoğlu ile rekabete girmesi için kaleci takviyesi yapmak isteyen siyah beyazlılarda milli futbolcu takımdan ayrılabilir. 

A Spor'un haberine göre İspanyol ekibi Girona ve Suudi Arabistan temsilcisi Al Ettifaq, Ersin Destanoğlu için Beşiktaş'a teklif yaptı. 25 yaşındaki kalecinin geleceğine birkaç gün içerisinde karar vermesi bekleniyor.

Beşiktaş altyapısında yetişen Ersin Destanoğlu'nun 30 Haziran'da sözleşmesi sona eriyor.

PERFORMANSI

Beşiktaş'ta geride kalan sezonda 32 maçta kaleyi koruyan Ersin Destanoğlu, 10 maçta kalesini gole kapattı ve kalesinde 34 gol gördü.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.