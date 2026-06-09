Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu'na iki kulüpten teklif!

Yeni sezon için transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık yaşanabilir. Ersin Destanoğlu ile rekabete girmesi için kaleci takviyesi yapmak isteyen siyah beyazlılarda milli futbolcu takımdan ayrılabilir.



A Spor'un haberine göre İspanyol ekibi Girona ve Suudi Arabistan temsilcisi Al Ettifaq, Ersin Destanoğlu için Beşiktaş'a teklif yaptı. 25 yaşındaki kalecinin geleceğine birkaç gün içerisinde karar vermesi bekleniyor.



Beşiktaş altyapısında yetişen Ersin Destanoğlu'nun 30 Haziran'da sözleşmesi sona eriyor.



PERFORMANSI



Beşiktaş'ta geride kalan sezonda 32 maçta kaleyi koruyan Ersin Destanoğlu, 10 maçta kalesini gole kapattı ve kalesinde 34 gol gördü.



