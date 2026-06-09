Bursaspor'da Michy Batshuayi bombası!

Süper Lig'de Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray formaları giyen Belçikalı futbolcu Michy Batshuayi'nin yeniden Türkiye'de forma giyme ihtimali belirdi. Tecrübeli golcü Bursaspor'a önerildi.

calendar 09 Haziran 2026 12:42 | Son Güncelleme Tarihi: 09 Haziran 2026 12:47
Bursaspor'da Michy Batshuayi bombası!
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Şampiyon olarak yükseldiği TFF 1. Lig'deki ilk yılında Süper Lig'e yükselmek için güçlü bir kadro kurmak isteyen Bursaspor'da transfer çalışmaları sürüyor.

Kariyerini Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt'ta sürdüren Belçikalı golcü Michy Batshuayi Bursaspor'a önerildi. Bursaspor yönetimi Batshuayi'nin transferini yüksek maliyeti bulsa da 32 yaşındaki golcü için kapıyı tamamen kapatmadı.

Eintrancht Frankfurt ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan Batshuayi'nin güncel piyasa değeri 2 milyon euro olarak gösteriliyor.

Süre bulmakta zorlandı

Geride kalan sezonda Alman ekibiyle 10 maçta 172 dakika süre bulabilen tecrübeli futbolcu bu karşılaşmalarda 1 gol kaydetti.

3 büyüklerin formasını giydi

Süper Lig kariyerine 2021'de Chelsea'den Beşiktaş formasıyla adım atan Michy Batshuayi, daha sonra Fenerbahçe ve Galatasaray'da da top kuşturdu.

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TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
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