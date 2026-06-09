Bursaspor'da Michy Batshuayi bombası!

Şampiyon olarak yükseldiği TFF 1. Lig'deki ilk yılında Süper Lig'e yükselmek için güçlü bir kadro kurmak isteyen Bursaspor'da transfer çalışmaları sürüyor.



Kariyerini Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt'ta sürdüren Belçikalı golcü Michy Batshuayi Bursaspor'a önerildi. Bursaspor yönetimi Batshuayi'nin transferini yüksek maliyeti bulsa da 32 yaşındaki golcü için kapıyı tamamen kapatmadı.



Eintrancht Frankfurt ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan Batshuayi'nin güncel piyasa değeri 2 milyon euro olarak gösteriliyor.



Süre bulmakta zorlandı



Geride kalan sezonda Alman ekibiyle 10 maçta 172 dakika süre bulabilen tecrübeli futbolcu bu karşılaşmalarda 1 gol kaydetti.



3 büyüklerin formasını giydi



Süper Lig kariyerine 2021'de Chelsea'den Beşiktaş formasıyla adım atan Michy Batshuayi, daha sonra Fenerbahçe ve Galatasaray'da da top kuşturdu.



