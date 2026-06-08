Haber Tarihi: 08 Haziran 2026 10:24 -
Güncelleme Tarihi:
08 Haziran 2026 10:24
Avrasya Tüneli kapalı mı, neden kapalı, ne zaman açılacak?
İstanbul'un en kritik ulaşım akslarından biri olan Avrasya Tüneli'nde sabah saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı. Tünel içerisinde meydana gelen bir trafik kazası sonrasında yola yoğun miktarda su akması, sosyal medyada "tüneli deniz suyu bastı" iddialarına yol açınca İstanbul Valiliği acil bir açıklama yayınladı.
İşte 8 Haziran 2026 Pazartesi sabahı Avrasya Tüneli'nde yaşanan kazanın ve sonrasındaki gelişmelerin detayları:
Kaza Yangın Söndürme Ünitesini PatlattıOlay, sabah saat 08.00 sıralarında Avrasya Tüneli'nin Avrupa yönünde meydana geldi. Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen özel bir otomobil, tünel içinde seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak kaldırıma çıktı ve tünel duvarına çarptı. Aracın çarptığı noktada, tünel güvenliği için hayati önem taşıyan itfaiyeye ait yangın söndürme panosu bulunuyordu. Çarpmanın şiddetiyle panodaki musluğun patlaması üzerine, sistemde bulunan su tünel içine ve yola akmaya başladı.İstanbul Valiliği: "Deniz Suyu Değil, Yangın Söndürme Suyu"Görüntülerin cep telefonu kameralarına yansıması ve tünelde su birikintilerinin oluşması üzerine İstanbul Valiliği yazılı bir açıklama yaparak duruma açıklık getirdi:"08.06.2026 Pazartesi günü saat 08.00 sıralarında Avrasya Tüneli'nde özel otomobilin itfaiyeye ait yangın panosuna çarpması suretiyle trafik kazası meydana gelmiştir. Patlayan musluk nedeniyle söndürme sistemindeki su, tünele akmıştır. Olay sonrasında Avrasya Tüneli araç geçişine kapatılmıştır. Tünele akan suyun deniz suyuyla bir ilgisi bulunmamakta olup, sorunun giderilmesi için çalışmalar devam etmektedir. Avrasya Tüneli'ni kullanacak olan vatandaşlarımız, alternatif güzergahlara yönlendirilmektedir."Tünel Yeniden Trafiğe AçıldıKaza sonrasında güvenlik amacıyla araç geçişine tamamen kapatılan tünelde, ekiplerin hızla müdahale etmesiyle patlayan su sistemi kontrol altına alındı ve kaza yapan araç bölgeden kaldırıldı.Valilikten yapılan ek bilgilendirmede, "Avrasya Tüneli saat 09.00 itibariyle araç trafiğine yeniden açılmıştır" denilerek trafiğin normal seyrine döndüğü duyuruldu.
Daha fazla göster
SON HABERLER
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18
-
19
-
20
-
21
-
22
-
23
-
24
-
25
-
26
-
27
-
28
-
29
-
30
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler
kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak
için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi
inceleyebilirsiniz.
Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.