Avrasya Tüneli kapalı mı, neden kapalı, ne zaman açılacak?

İşte 8 Haziran 2026 Pazartesi sabahı Avrasya Tüneli'nde yaşanan kazanın ve sonrasındaki gelişmelerin detayları:

Olay, sabah saat 08.00 sıralarında Avrasya Tüneli'nin Avrupa yönünde meydana geldi. Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen özel bir otomobil, tünel içinde seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak kaldırıma çıktı ve tünel duvarına çarptı. Aracın çarptığı noktada, tünel güvenliği için hayati önem taşıyan itfaiyeye ait yangın söndürme panosu bulunuyordu. Çarpmanın şiddetiyle panodaki musluğun patlaması üzerine, sistemde bulunan su tünel içine ve yola akmaya başladı.

Görüntülerin cep telefonu kameralarına yansıması ve tünelde su birikintilerinin oluşması üzerine İstanbul Valiliği yazılı bir açıklama yaparak duruma açıklık getirdi:

"08.06.2026 Pazartesi günü saat 08.00 sıralarında Avrasya Tüneli'nde özel otomobilin itfaiyeye ait yangın panosuna çarpması suretiyle trafik kazası meydana gelmiştir. Patlayan musluk nedeniyle söndürme sistemindeki su, tünele akmıştır. Olay sonrasında Avrasya Tüneli araç geçişine kapatılmıştır. Tünele akan suyun deniz suyuyla bir ilgisi bulunmamakta olup, sorunun giderilmesi için çalışmalar devam etmektedir. Avrasya Tüneli'ni kullanacak olan vatandaşlarımız, alternatif güzergahlara yönlendirilmektedir."

Tünel Yeniden Trafiğe Açıldı

Valilikten yapılan ek bilgilendirmede, "Avrasya Tüneli saat 09.00 itibariyle araç trafiğine yeniden açılmıştır" denilerek trafiğin normal seyrine döndüğü duyuruldu.