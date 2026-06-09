EuroLeague yönetimi, Fenerbahçe Beko ve ASVEL'in lisanslarının resmi olarak uzatıldığını açıkladı.
Organizasyonun açıklamasında, yönetim kurulunun Fenerbahçe Beko ve Fransa ekibi ASVEL'in lisanslarının uzatılması kararını onayladığı belirtildi.
Lisans uzatma konusunda İspanya temsilcisi Real Madrid ile görüşmelerin sürdüğü de kaydedildi.
Kulüplerin mart ayında onaylanan ve 1 Temmuz'da resmen başlaması planlanan yeni pazarlar için genişleme süreci hakkında da bilgilendirildiği ifade edildi. Söz konusu sürecin, 2027-2028 sezonundan itibaren planlanan EuroLeague agenişlemesini destekleyeceği ve daha fazla takım ile şehrin lige dahil olmasını sağlayacağı vurgulandı.
EuroLeague projesinin yeni pazarları arasında Roma, Londra ve Berlin gibi şehirlerin ön plana çıktığı hatırlatıldı.
Öte yandan BKT EuroCup takım sayısının 32'ye çıkarılması kararının onaylandığı bildirildi. Kupada 4 grupta 8'er takımın mücadele edeceği aktarıldı.
Ayrıca bu yıl ya da gelecek sene 4 takımın katılacağı iki gün sürecek bir sezon öncesi turnuvası düzenlenmesinin planlandığı da ifade edildi.
Fenerbahçe Beko'nun EuroLeague lisansı uzatıldı
Fenerbahçe Beko ve ASVEL'in EuroLeague lisansları resmi olarak uzatıldı.
EuroLeague yönetimi, Fenerbahçe Beko ve ASVEL'in lisanslarının resmi olarak uzatıldığını açıkladı.
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