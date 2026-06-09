Schalke, Loris Karius ile nikah tazeledi

Bundesliga'ya yükselen Schalke 04, Loris Karius'un sözleşmesini 2028 yılına kadar uzattığını açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 09 Haziran 2026 18:57
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Schalke, Loris Karius ile nikah tazeledi
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Almanya 2. Bundesliga'da şampiyon olarak yeniden Bundesliga'ya yükselen Schalke 04, tecrübeli kalecisi Loris Karius'un sözleşmesini uzattığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre 32 yaşındaki file bekçisi, kendisini 30 Haziran 2028'e kadar Schalke'ye bağlayan yeni sözleşmeye imza attı.

SCHALKE'NİN YÜKSELİŞİNDE BAŞROLDEYDİ

Karius, Schalke'nin yeniden Bundesliga'ya yükseldiği sezonda takımın en önemli isimlerinden biri oldu. Mavi-beyazlı ekip, sezon boyunca ligde yalnızca 31 gol yiyerek bu alanda en başarılı savunma performansını sergilerken, deneyimli kaleci 2025/26 sezonunda ligde 30 maça çıktı ve 13 karşılaşmada kalesini gole kapattı. 

Schalke 04 Profesyonel Futbol Direktörü Youri Mulder, sözleşme uzatımıyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Loris, istikrarlı ve güçlü performanslarıyla yalnızca güven veren bir oyuncu olmadı, aynı zamanda başarımızın da kilit isimlerinden biri haline geldi. Takım, ona her zaman güvenebileceğini biliyor. Ayrıca birçok kritik maçta yaptığı kurtarışlarla fark yarattı ve önemli puanlar kazanmamıza yardımcı oldu."

"BÜYÜK HEYECAN DUYUYORUM"

Karius ise yeni sözleşmesi sonrası yaptığı açıklamada, takımın yakaladığı birlikteliğe vurgu yaptı.

Tecrübeli kaleci, "Geçtiğimiz sezon, birlik, enerji ve odaklanmanın bir takım olarak neler başarabileceğimizi gösterdi. Bu nedenle sözleşmemi uzatma kararı aldım. Yeni sezon ve Bundesliga'ya dönüşümüz için büyük heyecan duyuyorum." dedi.

35 MAÇTA FORMA GİYDİ

Ocak 2025'te Schalke'ye katılan Karius, Alman ekibinin formasıyla bugüne kadar 35 resmi karşılaşmada görev yaptı.

Almanya'nın alt yaş milli takımlarında da oynayan deneyimli file bekçisi, profesyonel kariyerinde tüm kulvarlarda toplam 285 maça çıktı.

Bundesliga'da daha önce Mainz ve Union Berlin formalarıyla 95 karşılaşmada görev yapan Karius, profesyonel kariyerindeki ilk Bundesliga maçına Aralık 2012'de Mainz formasıyla çıktı.

Karius ayrıca Liverpool formasıyla 2017/18 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde görev alırken, o sezon İngiliz ekibinin Devler Ligi'nde oynadığı 13 maçın tamamında sahada yer aldı.

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