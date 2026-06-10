Fenerbahçe'de Sidiki Cherif'e talipler var!

Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Sidiki Cherif, Avrupa Kulüplerinin radarına girdi. Oyuncu bir çok kulüp tarafından isteniyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 10 Haziran 2026 09:43 | Son Güncelleme Tarihi: 10 Haziran 2026 12:42
Haber: Takvim, Fotoğraf: Sporx.com
Fenerbahçe'de Sidiki Cherif'e talipler var!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş!
Yorum Yap Yorum Yap
Google News


Fenerbahçe'de geride kalan sezonun tartışmalı isimlerinden birisi haline gelen Sidiki Cherif ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Genç futbolcu için son olarak tam 6 kulübün birden devreye girdiği öğrenildi.

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezonki performansı nedeniyle eleştirilerin odağına yerleşen Sidiki Cherif ile ilgili dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor.

AVRUPADAN TALİPLER VAR

Takvim'in haberine göre, sarı-lacivertlilerin 18 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı 19 yaşındaki golcü, Avrupa kulüplerinin radarına girdi.

Genç oyuncunun özellikle Fransa ve İspanya'dan birçok takım tarafından yakından takip edildiği ifade ediliyor.

Fransa Ligue 1'den 4, La Liga'dan ise 2 kulübün Cherif için Fenerbahçe ile temasa geçtiği öğrenildi.

Bu kulüplerin genç golcüyü kadrolarına katmak için girişimlerini sürdürdüğü belirtiliyor.

YÖNETİM KARARINI VERMEDİ

Fenerbahçe yönetiminin ise oyuncunun geleceğine dair henüz net bir karar vermediği aktarıldı. Sidiki Cherif'in performansının teknik heyet tarafından da yakından değerlendirildiği kaydedildi.

Genç forvetin gelişimi ve potansiyeli nedeniyle kulüp içinde farklı görüşlerin bulunduğu ifade ediliyor.

SON KARAR AYKUT KOCAMAN'DAN

Oyuncunun geleceği konusunda son kararı, teknik direktörlük görevine gelmesi beklenen Aykut Kocaman'ın vereceği bildirildi.

Fenerbahçe'nin, Cherif için gelecek teklifleri de bu karara göre değerlendireceği öğrenildi.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.