Galatasaray'ın elinde var Duran!

Jhon Duran'ın kiralık transferi için Al Nassr ve oyuncu ile anlaşan sarı-kırmızılılar daha iyi bir isim bulamazsa 22 yaşındaki golcüyü kadrosuna katacak.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 10 Haziran 2026 09:07
Haber: Takvim, Fotoğraf: Instagram
Galatasaray'ın elinde var Duran!
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Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın geride kalan sezonun ilk yarısında Fenerbahçe forması Jhon Duran'ı kiralık olarak kadrosuna katmak için oyuncu ve kulübü Al Nassr ile yaptığı görüşmelerde anlaşma sağladığı öğrenildi.

Cimbom'un oyuncuya yıllık 4-5 milyon euro civarında bir maaş vereceği de gelen bilgiler arasında.

RESMİYET İÇİN ACELE EDİLMEYECEK

Sarı-Kırmızılı yönetimin Duran transferini yapılan anlaşmaya rağmen resmiyete dökmek için acele etmediği ve daha iyi bir isimle anlaşma sağlamak için çalışmalarını sürdürdüğü belirtiliyor. Duran'ı cepte tutan yönetimin istediği tarzda bir oyuncu bulamaması halinde 22 yaşındaki Duran'la yapılan anlaşmaya resmiyet kazandıracağı öğrenildi.

ZENIT'TE 2 GOL ATTI

Bu sezon devre arasında Fenerbahçe'den ayrılıp Zenit'e kiralık giden genç yıldız Rus ekibinde çıktığı 9 maçta 2 gol kaydetti. Duran'ın Al Nassr ile olan kontratı 2030'da bitecek.

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