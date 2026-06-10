Galatasaray'ın elinde var Duran!

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın geride kalan sezonun ilk yarısında Fenerbahçe forması Jhon Duran'ı kiralık olarak kadrosuna katmak için oyuncu ve kulübü Al Nassr ile yaptığı görüşmelerde anlaşma sağladığı öğrenildi.
Cimbom'un oyuncuya yıllık 4-5 milyon euro civarında bir maaş vereceği de gelen bilgiler arasında.
RESMİYET İÇİN ACELE EDİLMEYECEK
Sarı-Kırmızılı yönetimin Duran transferini yapılan anlaşmaya rağmen resmiyete dökmek için acele etmediği ve daha iyi bir isimle anlaşma sağlamak için çalışmalarını sürdürdüğü belirtiliyor. Duran'ı cepte tutan yönetimin istediği tarzda bir oyuncu bulamaması halinde 22 yaşındaki Duran'la yapılan anlaşmaya resmiyet kazandıracağı öğrenildi.
ZENIT'TE 2 GOL ATTI
Bu sezon devre arasında Fenerbahçe'den ayrılıp Zenit'e kiralık giden genç yıldız Rus ekibinde çıktığı 9 maçta 2 gol kaydetti. Duran'ın Al Nassr ile olan kontratı 2030'da bitecek.
Cimbom'un oyuncuya yıllık 4-5 milyon euro civarında bir maaş vereceği de gelen bilgiler arasında.
RESMİYET İÇİN ACELE EDİLMEYECEK
Sarı-Kırmızılı yönetimin Duran transferini yapılan anlaşmaya rağmen resmiyete dökmek için acele etmediği ve daha iyi bir isimle anlaşma sağlamak için çalışmalarını sürdürdüğü belirtiliyor. Duran'ı cepte tutan yönetimin istediği tarzda bir oyuncu bulamaması halinde 22 yaşındaki Duran'la yapılan anlaşmaya resmiyet kazandıracağı öğrenildi.
ZENIT'TE 2 GOL ATTI
Bu sezon devre arasında Fenerbahçe'den ayrılıp Zenit'e kiralık giden genç yıldız Rus ekibinde çıktığı 9 maçta 2 gol kaydetti. Duran'ın Al Nassr ile olan kontratı 2030'da bitecek.