Fenerbahçe'de kısa süre önce başkanlık seçimi gerçekleşti. Yapılan seçim sonucunda Aziz Yıldırım yeniden sarı-lacivertli camiada başkanlığa seçildi.
Aziz Yıldırım'ın göreve gelmesinin ardından takımdaki yıldız isimlerin geleceği bir hayli kafalarda soru işareti geldi.
Sarı-lacivertlilerde geleceği merak konusu olan isimlerden birisi de tecrübeli futbolcu N'Golo Kante.
Takvim'in haberine göre; Fransa Ligi ekiplerinden Paris FC'nin N'Golo Kante ısrarı sürüyor. Tecrübeli oyuncu için daha önce de sarı-lacivertlilerin kapısını çalan Fransızlar, yeni bir teklif sundu.
YÖNETİMDEN HENÜZ KARAR ÇIKMADI
Fenerbahçe Yönetimi'nin ise bu teklife henüz olumlu ya da olumsuz yanıt vermediği öğrenildi. Aziz Yıldırım, mazbata töreninden sonra oyuncularına gelen teklifleri değerlendirecek.
Yıldırım'ın Kante için Aykut Kocaman ile bir toplantı gerçekleştireceği de gelen haberler arasında.
PERFORMANSI
35 yaşındaki yıldız oyuncunun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2028 yılında sona eriyor. Geride kalan sezonda 44 maçta görev alan Kante, 4 gole imza attı.
Fenerbahçe'de N'Golo Kante ülkesine geri dönebilir!
Paris FC'nin N'Golo Kante için Fenerbahçe'ye yeni bir teklif sunduğu iddia edilirken, sarı-lacivertli yönetimin yıldız oyuncunun geleceğiyle ilgili kararını henüz vermediği öğrenildi.
Fenerbahçe'de kısa süre önce başkanlık seçimi gerçekleşti. Yapılan seçim sonucunda Aziz Yıldırım yeniden sarı-lacivertli camiada başkanlığa seçildi.
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