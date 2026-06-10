Fenerbahçe'de N'Golo Kante ülkesine geri dönebilir!

Paris FC'nin N'Golo Kante için Fenerbahçe'ye yeni bir teklif sunduğu iddia edilirken, sarı-lacivertli yönetimin yıldız oyuncunun geleceğiyle ilgili kararını henüz vermediği öğrenildi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 10 Haziran 2026 09:09
Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de N'Golo Kante ülkesine geri dönebilir!
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Fenerbahçe'de kısa süre önce başkanlık seçimi gerçekleşti.  Yapılan seçim sonucunda Aziz Yıldırım yeniden sarı-lacivertli camiada başkanlığa seçildi.

Aziz Yıldırım'ın göreve gelmesinin ardından takımdaki yıldız isimlerin geleceği bir hayli kafalarda soru işareti geldi.

Sarı-lacivertlilerde geleceği merak konusu olan isimlerden birisi de tecrübeli futbolcu N'Golo Kante.

Takvim'in haberine göre; Fransa Ligi ekiplerinden Paris FC'nin N'Golo Kante ısrarı sürüyor. Tecrübeli oyuncu için daha önce de sarı-lacivertlilerin kapısını çalan Fransızlar, yeni bir teklif sundu.

YÖNETİMDEN HENÜZ KARAR ÇIKMADI

Fenerbahçe Yönetimi'nin ise bu teklife henüz olumlu ya da olumsuz yanıt vermediği öğrenildi. Aziz Yıldırım, mazbata töreninden sonra oyuncularına gelen teklifleri değerlendirecek.

Yıldırım'ın Kante için Aykut Kocaman ile bir toplantı gerçekleştireceği de gelen haberler arasında.

PERFORMANSI

35 yaşındaki yıldız oyuncunun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2028 yılında sona eriyor. Geride kalan sezonda 44 maçta görev alan Kante, 4 gole imza attı.

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TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
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