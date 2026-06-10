MANU'dan 3 yıldızına veda; yollar ayrıldı

Manchester United, sözleşmeleri sona eren Casemiro, Tyrell Malacia ve Jadon Sancho ile yollarını ayırdığını açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 10 Haziran 2026 13:06
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
MANU'dan 3 yıldızına veda; yollar ayrıldı
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Manchester United, sözleşmeleri sona eren Casemiro, Jadon Sancho ve Tyrell Malacia ile vedalaştı.

Manchester United, üç futbolcuya kulübe verdikleri katkılar için teşekkür ederken kariyerlerinin devamında başarı diledi.

CASEMIRO DEFTERİ KAPANDI

2022 yılında Real Madrid'den büyük beklentilerle Manchester United'a transfer olan Casemiro, Old Trafford'da geçirdiği 4 sezonun ardından takıma veda etti.

Brezilyalı orta saha oyuncusu, Manchester United formasıyla 160 resmi maça çıktı ve 26 kez gol sevinci yaşadı. Tecrübeli futbolcu, özellikle 2023 yılında kazanılan Carabao Cup'ta önemli rol oynadı. Newcastle United'a karşı oynanan finalde attığı kafa golüyle kupanın kazanılmasına büyük katkı sağlayan Casemiro, 2024'te de FA Cup zaferi yaşayan kadroda yer aldı.

MALACIA SAKATLIKLARLA BOĞUŞTU

Manchester United'ın 2022'de kadrosuna kattığı Tyrell Malacia da takımdan ayrılan isimlerden biri oldu. Hollandalı sol bek, İngiliz ekibindeki döneminde sakatlık problemleri nedeniyle istikrarlı forma şansı bulmakta zorlandı.

Malacia, Manchester United kariyerinde 50 resmi maçta görev yaptı. Bu sezon yalnızca 3 karşılaşmada forma giyebilen 26 yaşındaki futbolcu, 2023 Carabao Cup zaferinde de maç kadrosunda yer alan isimler arasındaydı.

SANCHO: 85 MİLYONA ALINDI, HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI

Jadon Sancho için de Manchester United sayfası kapandı. 2021 yılında Borussia Dortmund'dan 85 milyon Euro bedelle transfer edilen İngiliz kanat oyuncusu, beklentilerin büyük olduğu bir imzayla Old Trafford'a gelmişti.

Sancho, Manchester United formasıyla 83 maça çıktı. 2023'te Carabao Cup kazanan kadroda bulunan yıldız oyuncu, daha sonra Borussia Dortmund'a kiralık olarak döndü. Sancho ayrıca Chelsea ve Aston Villa'da da kiralık olarak forma giydi.

 

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