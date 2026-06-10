Ruslar, Gedson için yüksekten uçtu!

Spartak Moskova, 25 milyon Euro talep etti. Cimbom'da yarım kalan hikayeyi tamamlamak isteyen Portekizli yıldız, senelik 5 milyon Euro maaşa "Evet" diyecek. Sarı-kırmızılılar, Ruslar'ın yüksek talebini kırmaya çalışacak.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 10 Haziran 2026 08:19
Haber: Sözcü
Ruslar, Gedson için yüksekten uçtu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş!
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Galatasaray, Gedson Fernandes transferi için görüşmelere başladı.

Sarı-kırmızılı yönetimin Spartak Moskova'yla görüşmeleri keyifsiz geçti. Moskova ekibi, 27 yaşındaki Portekizli orta saha için 25 milyon Euro talep etti.

Galatasaray, bu rakamı yüksek buldu ve pazarlıklar tıkandı. Beşiktaş'tan Spartak'a 20 milyon Euro'ya transfer olan Gedson'un maaş isteği 5 milyon Euro. Galatasaray yönetimi bu rakamı ödemeye hazır.

GEDSON, GALATASARAY'I İSTİYOR

Bonservis konusunda da Rus kulüple anlaşma sağlanırsa Gedson'un yolu bir kez daha Türkiye ile kesişecek.

Portekizli futbolcu, yarım sezon görev aldığı Galatasaray'da yeniden forma giymeyi iple çekiyor.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.