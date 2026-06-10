Frankfurt, Can Uzun için ağırdan alıyor: 'Kupadan sonra...'

Galatasaray Yönetimi'nin transferdeki en büyük önceliği haline gelen Can Uzun için görüşmeler tıkandı.
Milli Takım formasını giyen genç oyuncunun kulübü Eintracht Frankfurt, sarı-kırmızılı yönetime "Dünya Kupası'ndan sonra görüşelim" mesajını gönderdi.
DÜNYA KUPASI'NI GÖRMEK İSTİYORLAR
Alman ekibinin Can Uzun'un 2026 Dünya Kupası'ndaki performansını görmeden karar vermek istemediği belirtildi.
Almanlar'ın 20 yaşındaki 10 numaranın turnuvada yüksek performans gösterme potansiyeli nedeniyle böyle bir karar aldığı bildirildi.
30 MİLYON PLANI SUYA DÜŞTÜ
Teknik Direktör Okan Buruk'un çok istediği bu transferi turnuva öncesi 30 milyon euroya bitirmek isteyen Galatasaray'ın planları da böylece suya düşmüş oldu.
Can Uzun'un turnuvada iyi performans sergilemesinin pazarlık masasında Alman cephesinin elini güçlendireceğine dikkat çekildi.
Milli Takım formasını giyen genç oyuncunun kulübü Eintracht Frankfurt, sarı-kırmızılı yönetime "Dünya Kupası'ndan sonra görüşelim" mesajını gönderdi.
DÜNYA KUPASI'NI GÖRMEK İSTİYORLAR
Alman ekibinin Can Uzun'un 2026 Dünya Kupası'ndaki performansını görmeden karar vermek istemediği belirtildi.
Almanlar'ın 20 yaşındaki 10 numaranın turnuvada yüksek performans gösterme potansiyeli nedeniyle böyle bir karar aldığı bildirildi.
30 MİLYON PLANI SUYA DÜŞTÜ
Teknik Direktör Okan Buruk'un çok istediği bu transferi turnuva öncesi 30 milyon euroya bitirmek isteyen Galatasaray'ın planları da böylece suya düşmüş oldu.
Can Uzun'un turnuvada iyi performans sergilemesinin pazarlık masasında Alman cephesinin elini güçlendireceğine dikkat çekildi.