Frankfurt, Can Uzun için ağırdan alıyor: "Kupadan sonra..."

Alman Kulübü Eintracht Frankfurt, Galatasaray'ın renklerine katmayı çok istediği genç yıldız Can Uzun için Dünya Kupası sonrası masaya oturma kararı aldı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 10 Haziran 2026 11:17
Haber: Milliyet
Frankfurt, Can Uzun için ağırdan alıyor: 'Kupadan sonra...'
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Galatasaray Yönetimi'nin transferdeki en büyük önceliği haline gelen Can Uzun için görüşmeler tıkandı.

Milli Takım formasını giyen genç oyuncunun kulübü Eintracht Frankfurt, sarı-kırmızılı yönetime "Dünya Kupası'ndan sonra görüşelim" mesajını gönderdi.

DÜNYA KUPASI'NI GÖRMEK İSTİYORLAR

Alman ekibinin Can Uzun'un 2026 Dünya Kupası'ndaki performansını görmeden karar vermek istemediği belirtildi.

Almanlar'ın 20 yaşındaki 10 numaranın turnuvada yüksek performans gösterme potansiyeli nedeniyle böyle bir karar aldığı bildirildi.

30 MİLYON PLANI SUYA DÜŞTÜ

Teknik Direktör Okan Buruk'un çok istediği bu transferi turnuva öncesi 30 milyon euroya bitirmek isteyen Galatasaray'ın planları da böylece suya düşmüş oldu.

Can Uzun'un turnuvada iyi performans sergilemesinin pazarlık masasında Alman cephesinin elini güçlendireceğine dikkat çekildi.

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TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
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