Montella'dan Ferdi Kadıoğlu ve Kenan Yıldız için karar

FERDİ KADIOĞLU YÜZDE 100

KENAN İLK 11'DE OLACAK

A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası'nda Avustralya, ABD ve Paraguay'la kozlarını paylaşacak.İlk maçına 14 Haziran Pazar sabahı TSİ 07.00'de Avustralya karşısında çıkacak olan ay-yıldızlı ekipte sakatlığı bulunan Ferdi Kadıoğlu ve Kenan Yıldız'la ilgili yeni gelişme yaşandı.Sözcü'de yer alan habere göre A Milli Takım'da sakatlığı bulunan 2 futbolcunun son durumu belli oldu.Ferdi Kadıoğlu'nun tamamen hazır hale geldiği ve Montella'nın milli yıldızı Avustralya maçında değerlendireceği ifade edildi.Kenan Yıldız'ın da kısa süre içinde istenilen seviyeye ulaşması bekleniyor. Montella'nın genç futbolcuyu Avustralya maçında ilk 11'de oynatmayı planladığı aktarıldı.