Montella'dan Ferdi Kadıoğlu ve Kenan Yıldız için karar
A Milli Takım, 14 Haziran sabahı TSİ 07.00'de 2026 Dünya Kupası'ndaki ilk maçına Avustralya karşısında çıkacak. Ay-yıldızlı ekipte sakatlıkları bulunan Ferdi Kadıoğlu ve Kenan Yıldız'ın durumu belli oldu.
İlk maçına 14 Haziran Pazar sabahı TSİ 07.00'de Avustralya karşısında çıkacak olan ay-yıldızlı ekipte sakatlığı bulunan Ferdi Kadıoğlu ve Kenan Yıldız'la ilgili yeni gelişme yaşandı.
Sözcü'de yer alan habere göre A Milli Takım'da sakatlığı bulunan 2 futbolcunun son durumu belli oldu.
FERDİ KADIOĞLU YÜZDE 100
Ferdi Kadıoğlu'nun tamamen hazır hale geldiği ve Montella'nın milli yıldızı Avustralya maçında değerlendireceği ifade edildi.
KENAN İLK 11'DE OLACAK
Kenan Yıldız'ın da kısa süre içinde istenilen seviyeye ulaşması bekleniyor. Montella'nın genç futbolcuyu Avustralya maçında ilk 11'de oynatmayı planladığı aktarıldı.
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|Paraguay
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|Türkiye
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|ABD
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|Çek Cumhuriyeti
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|Kanada
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|3
|Katar
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|4
|İsviçre
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|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Brezilya
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|2
|Haiti
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|3
|Fas
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|0
|0
|4
|İskoçya
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|A
|Y
|Av.
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|1
|Curacao
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|2
|Ekvador
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|0
|0
|3
|Almanya
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|0
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|0
|4
|Fildişi Sahili
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|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
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|1
|Japonya
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|0
|0
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|0
|2
|Hollanda
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|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|İsveç
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|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Tunus
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|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Belçika
|0
|0
|0
|0
|0
|0
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|2
|Mısır
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|0
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|3
|İran
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|0
|0
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|0
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|0
|4
|Yeni Zelanda
|0
|0
|0
|0
|0
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|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Cape Verde
|0
|0
|0
|0
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|2
|Suudi Arabistan
|0
|0
|0
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|0
|0
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|0
|3
|İspanya
|0
|0
|0
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|0
|0
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|0
|4
|Uruguay
|0
|0
|0
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|0
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|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Fransa
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|Irak
|0
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|0
|3
|Norveç
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|0
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|0
|0
|0
|0
|4
|Senegal
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Cezayir
|0
|0
|0
|0
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|0
|2
|Arjantin
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|Avusturya
|0
|0
|0
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|0
|0
|0
|0
|4
|Ürdün
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Kolombiya
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|Kongo D. Cumhuriyeti
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|Portekiz
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Özbekistan
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Hırvatistan
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|İngiltere
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|Gana
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Panama
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0