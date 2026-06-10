Armand Lauriente, Beşiktaş'a pahalı geldi

Teknik direktörlük görevine Vincenzo Italiano'yu getiren Beşiktaş'ta gözler şimdi transfere çevrildi.





Kale, stoper, orta saha, kanat ve forvet takviyesi yapacak Beşiktaş'ta kanat özelindeki isimlerden birisi de İtalya Serie A ekiplerinden Sassuolo forması giyen Armand Lauriente.



BEŞİKTAŞ FİYATI YÜKSEK BULDU



Fransız kanat oyuncusu için kulübü 25 milyon avro bonservis bedeli talebinde bulundu. Ancak siyah beyazlılar rakamı çok yüksek buldu.



PERFORMANSI



Şu ana kadar bonservisine 13 milyon avro ödenen Lauriente sezonu 39 maçta 7 gol ve 9 asistle tamamladı.



