Armand Lauriente, Beşiktaş'a pahalı geldi

Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan Armand Lauriente için Sassuolo'nun talep ettiği 25 milyon avroluk bonservis bedeli siyah-beyazlı yönetim tarafından yüksek bulundu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 10 Haziran 2026 08:40
Haber: Türkiye
Armand Lauriente, Beşiktaş'a pahalı geldi
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Teknik direktörlük görevine Vincenzo Italiano'yu getiren Beşiktaş'ta gözler şimdi transfere çevrildi.

Kale, stoper, orta saha, kanat ve forvet takviyesi yapacak Beşiktaş'ta kanat özelindeki isimlerden birisi de İtalya Serie A ekiplerinden Sassuolo forması giyen Armand Lauriente.

BEŞİKTAŞ FİYATI YÜKSEK BULDU

Fransız kanat oyuncusu için kulübü 25 milyon avro bonservis bedeli talebinde bulundu. Ancak siyah beyazlılar rakamı çok yüksek buldu.

PERFORMANSI 

Şu ana kadar bonservisine 13 milyon avro ödenen Lauriente sezonu 39 maçta 7 gol ve 9 asistle tamamladı.

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