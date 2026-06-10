Aziz Yıldırım'ın istediği 2 yerli futbolcu ortaya çıktı!



Fenerbahçe 'nin olağanüstü seçimli genel kurul toplantısında yeniden başkan seçilen Aziz Yıldırım, transferde gaza bastı. Bugün mazbatasını alacak olan Aziz Yıldırım'ın listesinde yabancı futbolcu kadar yerli adaylar da bulunuyor.

Sözcü'ye göre

Aziz Yıldırım ve ekibi, 2 yerli futbolcuyu gözüne kestirdi. Süper Lig'in 2025-26 sezonunda dikkat çeken performans sergileyen o 2 isimÜmit Akdağ ve Arda Okan Kurtulan.Aziz Yıldırım yönetimi, Ümit Akdağ için Alanyaspor, Arda Okan Kurtulan için ise Göztepe ile bonservis görüşmeleri yapmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler 2 futbolcunun transferini de kısa süre içinde tamamlamak istiyor.22 yaşındaki stoper Ümit Akdağ geride bıraktığımız sezonda toplam 36 maça çıkıp 2954 dakika görev almıştı.Sağ bek ve orta sahanın sağında görev alan 23 yaşındaki Arda Okan Kurtulan ise 32 maçta boy gösterip 2484 dakika sahada kalmıştı.