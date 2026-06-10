Aziz Yıldırım'ın istediği 2 yerli futbolcu ortaya çıktı!

Fenerbahçe'nin yerli transfer rotasında Alanyasporlu Ümit Akdağ ile Göztepeli Arda Okan Kurtulan yer alıyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 10 Haziran 2026 12:20
Aziz Yıldırım'ın istediği 2 yerli futbolcu ortaya çıktı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş!
Yorum Yap Yorum Yap
Google News


Fenerbahçe'nin olağanüstü seçimli genel kurul toplantısında yeniden başkan seçilen Aziz Yıldırım, transferde gaza bastı. Bugün mazbatasını alacak olan Aziz Yıldırım'ın listesinde yabancı futbolcu kadar yerli adaylar da bulunuyor.
 AZİZ YILDIRIM'IN LİSTESİNDEKİ 2 YERLİ FUTBOLCU

Aziz Yıldırım ve ekibi, 2 yerli futbolcuyu gözüne kestirdi. Süper Lig'in 2025-26 sezonunda dikkat çeken performans sergileyen o 2 isim Sözcü'ye göre Ümit Akdağ ve Arda Okan Kurtulan.

BONSERVİS TEMASLARI BAŞLIYOR

Aziz Yıldırım yönetimi, Ümit Akdağ için Alanyaspor, Arda Okan Kurtulan için ise Göztepe ile bonservis görüşmeleri yapmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler 2 futbolcunun transferini de kısa süre içinde tamamlamak istiyor.

ÜMİT AKDAĞ'IN İSTATİSTİKLERİ 

22 yaşındaki stoper Ümit Akdağ geride bıraktığımız sezonda toplam 36 maça çıkıp 2954 dakika görev almıştı.

ARDA OKAN KURTULAN'IN SEZON KARNESİ

Sağ bek ve orta sahanın sağında görev alan 23 yaşındaki Arda Okan Kurtulan ise 32 maçta boy gösterip 2484 dakika sahada kalmıştı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.