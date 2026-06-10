Fenerbahçe'den Gimenez hamlesi!

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın başkanlığa gelmesinin ardından sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerin son olarak Uruguaylı tecrübeli stoper Jose Maria Gimenez'i radara aldığı öğrenildi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 10 Haziran 2026 08:59
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe'den Gimenez hamlesi!
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Fenerbahçe'de başkanlığa yeniden gelen Aziz Yıldırım, daha mazbatasını almadan transfer çalışmalarına başladı.

Aday olduğu dönemde Milan Skriniar ayarında bir stoper transferi yapacaklarının altını çizen Yıldırım, Malang Sarr ve Nathan Ake'den sonra şimdi de Atletico Madrid'in Uruguaylı yıldızı Jose Maria Gimenez'i listesine ekledi.

İspanyol devinin yollarını ayırma kararı aldığı 31 yaşındaki tecrübeli oyuncu için harekete geçen sarı lacivertliler, Atletico Madrid'le masaya oturacak.

LUGANO DEVREYE GİRECEK

İki kulüp yetkilileri arasındaki transfer görüşmesi bu hafta sonunda gerçekleşecek. Gimenez'in menajerinin de bu toplantıda hazır bulunacağı gelen bilgiler arasında.

Aziz Yıldırım'ın Diego Lugano'yu bizzat aradığı ve bu transferde yardımcı olmasını istediği belirtildi. Lugano'nun da vatandaşına Fenerbahçe'yi anlatacağı ve ikna etmeye çalışacağı öğrenildi.

Uruguay Milli Takımı'nın da kaptanlığını yapan Gimenez'e 3+1 yıllık sözleşme önerilecek.

13 YILDIR ATLETICO'DA

Futbola ülkesi Uruguay'da başlayan Jose Maria Gimenez, 2012'de Danubio A Takımı'na yükseldi. 2013'te ise Atletico Madrid'e sadece 995 bin euroya transfer oldu.

İspanyol devinde tam 13 sezondur forma giyen tecrübeli stoperin yeni maceraya hazır olduğu belirtildi.

70 MİLYON EURO'YU GÖRDÜ 

Atletico Madrid'e geldiğinde sadece 100 bin euro piyasa değerine sahip olan Gimenez, 2020'de 70 milyon euroya ulaştı.

PERFORMANSI

Son dönemde rotasyonda kalan oyuncu, geride bıraktığımız sezon 25 maçta bin 521 dakika süre aldı ve 1 gol, 1 asistlik katkı sağladı. 

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