Fenerbahçe'yi beklerken sürpriz imza: Mason Greenwood Roma ile anlaştı

Fenerbahçe'de başkanlık yarışını kaybeden Hakan Safi'nin seçim sürecinde duyurduğu Mason Greenwood transferi gerçekleşmedi. Seçimlerin ardından görüşmeler sonuçsuz kalırken, İngiliz futbolcunun yıllık 4 milyon euro ve bonuslar karşılığında İtalya Serie A'nın dev ekiplerinden biriyle anlaşmaya vardığı iddia edildi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 09 Haziran 2026 14:51
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Fenerbahçe'yi beklerken sürpriz imza: Mason Greenwood Roma ile anlaştı
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Fenerbahçe'de başkanlık yarışını kaybeden Hakan Safi'nin daha önce duyurduğu Mason Greenwood transferi iptal oldu. İtalyan basını, 24 yaşındaki İngiliz futbolcunun Serie A ekiplerinden Roma ile yıllık 4 milyon Euro ve bonuslar karşılığında el sıkıştığını öne sürdü.

İTALYAN BASININDAN SÖZLEŞME VE BONSERSVİS DETAYLARI

İtalya'nın önde gelen spor gazetelerinden Corriere dello Sport'un okuyucularına aktardığı habere göre Roma yönetimi, Mason Greenwood ile büyük ölçüde anlaşma sağladı. Haberde, yetenekli oyuncunun İtalyan ekibinden yıllık 4 milyon Euro garanti maaş ve performans bonusları alacağı ifade edildi.



50 MİLYON EURO BONSERVİS BEDELİ

Transferin kulüpler boyutuyla ilgili pazarlıklar da basına yansıdı. Roma'nın bu transfer için oyuncunun kulübü Marsilya'ya 40 milyon Euroluk resmi bir teklif sunduğu belirtilirken, Fransız temsilcisinin masaya oturmak için 50 milyon Euro net bonservis bedeli ve 5 milyon Euro bonus talep ettiği aktarıldı.

MARSİLYA FORMASIYLA DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER

Kariyerine İtalya'da devam etmeye hazırlanan Greenwood, geride bıraktığımız sezon Marsilya formasıyla istikrarlı ve etkili bir performans sergiledi. Fransız ekibiyle tüm kulvarlarda 45 resmi karşılaşmaya çıkan genç hücum oyuncusu, takımına 26 gol ve 11 asistlik önemli bir katkı sağladı.



GÜNCEL PİYASA DEĞERİ: 55 MİLYON EURO

Güncel piyasa değeri 55 milyon Euro olarak gösterilen 24 yaşındaki İngiliz futbolcunun, kulübüyle olan profesyonel sözleşmesi Haziran 2029 tarihine kadar devam ediyor.

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