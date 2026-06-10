Fenerbahçe'ye stadyum projesinden dev gelir!

Olağanüstü seçimli genel kurul öncesi başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi, stadın büyütüleceği vaadini sunmuştu.



Kongreyi kazanan Yıldırım ve yönetimi, proje için düğmeye bastı. 2001 yılında stat kapasitesinin 50 bin kişiye çıkartılması sürecini yürüten Nihat Özbağı, yine projenin başında olacak.



Şirketiyle birlikte Barcelona'nın Camp Nou Stadı'nı yenileyen Nihat Özdemir'in de inşaatı üstleneceği öğrenildi. Yönetim ilk iş olarak projenin izinlerini almak için gerekli başvuruları yapacak.



DEV GELİR



Stadın büyütülmesi için çatı, özel vinçlerle kaldırılacak. Ardından kolonlar güçlendirilerek yukarıya doğru uzatılacak. Ardından ilave tribünler ve localar eklenecek. Proje tamamlandığında stadın kapasitesi 65 bin kişiyi bulacak.



Ek koltuklar ve localar sayesinde Fenerbahçe'nin stat gelirinin yılda 49 milyon Euro artması bekleniyor.



