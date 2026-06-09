Beşiktaş, tekerlekli sandalye basketbolda oyuncusunun puanının değiştirilmesine tepki gösterdi

Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Uğur Fora, siyah-beyazlı tekerlekli sandalye basketbol takımı oyuncularından Said Camara'nın sezon devam ederken puanının değiştirilmesine tepki gösterdi.



Süleyman Seba Spor Salonu'nda tekerlekli sandalye basketbol takımıyla basın mensuplarına açıklamada bulunan Fora, "Geçen hafta Türk basketbol camiasında bir skandal yaşandı. Oyun oynanırken oyunun kuralı bizzat Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanlığı tarafından değiştirildi. Tekerlekli sandalye basketbol takımları 14 puan üstünden kadrolarını kuruyor. Yılı programlarken transfer ettiğimiz ve bünyemizdeki oyuncuların puanları federasyon tarafından bize bildiriliyor. Biz buna göre takım kuruyoruz. Sezon başında oyuncumuzun engel puanı 1 iken federasyon tarafından 2'ye çıkartıldı. Bunun süresi çok manidar. " ifadelerini kullandı.



Siyah-beyazlı takımın çeyrek finale kalmasının ardından kendilerine tebligat geldiğini anlatan Fora, şunları kaydetti:



"Geçen hafta pazar günü kulübümüze tebligat geldi. Son 8 takım çeyrek finale kalmışız, Konya'da maçlarımızı yapacağımız gün bize ulaştı tebligat. Değerli oyuncumuz Said Camara'nın engel puanının 1'den 2'ye çıktığı tebliğ edildi. Sezon başında değil, transfer sezonu açıkken değil, çeyrek finallere 1 gün kala bize tebliğ edildi. Said, 12 yıldır bu ülkede forma giyiyor. 12 yıldır kimse itiraz etmemiş. Ne zaman çeyrek finale kaldık federasyon hukuka, ahlaka ve fair play'e aykırı şekilde bunu yaptı. 12 yıldır Türkiye'de 1 engel puanıyla oynayan oyuncu, finallere 1 gün kala oyun oynanırken kurallar nasıl değişiyor bunun cevabını istiyoruz. Geçen hafta federasyona yazı yazdık, hangi kriter ya da hangi kurul kararıyla yaptınız dedik, cevap yok. Tahkime başvurduk oradan da bu hafta cevabı bekliyoruz. 15 Haziran'da Galatasaray ile yarı final maçı yapacağız. Maç öncesi bu kararın düzeltilmesini bekliyoruz. Federasyon yetkilileriyle yaptığımız görüşmelerde, bunun 2 kulübün baskısı ve itirazları sonucu olduğunu söylediler. Buna dayanamadıklarını söylediler. Galatasaray ve Fenerbahçe camialarının itirazlarına dayanamadığını söyleyen federasyon başkanı bu kararı aldığını söyledi. Kendi oyuncularının da bu karara kendi içlerinde itiraz ettiklerini biliyorum fakat idarecileri ne olursa olsun kazanmak adına bu karara imza attı. İnşallah bu hafta içinde bu yanlış karardan dönüleceğini umuyorum."



Başantrenör Kaan Dalay ise "Nedense biz başarılı giderken 2 kulüp bir araya geldi, birlik oldular. İlk defa karşılaşıyoruz bununla. Bizi yıldıramazlar. Bunun içinden çıkacağız. Galatasaray ile maçımız var bir hafta sonra. Bunun hesabı görülecek. Mücadelemizin sonuna kadar arkasındayız." diye konuştu.



Oyuncu Said Camara da "Fildişi Sahili vatandaşıyım. Uzun zamandır Türkiye'de oynuyorum. 2014'te bana 1 puan verildi. Moralim çok bozuldu. Beşiktaş'a transfer olduğumda sezon boyunca çok mücadele ettim. 2 takım bizim durumumuzu bozuyor. Federasyon yanlış bir karar verdi. Böyle bir karar verilmez. Sezon bitince verilse anlarız. Biz kupa almak istiyoruz. Her zaman Fenerbahçe-Galatasaray finali olamaz, biz de oynamak istiyoruz. En kritik 5 maçta puan değişiyor, bunu anlamadım. Basketbol benim hayatım, her şeyim." şeklinde görüş belirtti.



Şube sorumlusu Elçin Kılıç ise şunları aktardı:



"Bu branş, engelli bireylerin sporla ayakta kaldığının en güzel örneği. Şampiyonluğun sadece saha içinde mücadeleyle kazanılması gerekir. Saha dışındaki mücadeleyle kazanılacak hiçbir şampiyonluğun kıymeti olduğuna hiçbir branşta inanmıyorum. Sahada oynayıp sahada mücadele gösterilmesi gerektiğine inanıyorum. 26 maç oynandıktan sonra play-off'lara geldiğimizde alınan bu kararın gerçekçi olduğunu düşünmüyorum."



