Atletico Madrid'den Real Madrid'e Alvarez yanıtı: "500 milyon euro getir!"

Real Madrid'in, Julian Alvarez için Atletico Madrid'e yaptığı 150 milyon euro'luk teklif reddedildi. Arjantinli yıldız için 500 milyon euro'luk serbest kalma maddesi işaret edildi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 09 Haziran 2026 20:28
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Atletico Madrid'den Real Madrid'e Alvarez yanıtı: '500 milyon euro getir!'
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İspanya futbolunda gündeme bomba gibi düşen bir gelişme yaşandı.

Real Madrid, Atletico Madrid'in Arjantinli yıldızı Julian Alvarez için resmi teklif yaptığını açıkladı.

Eflatun-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, bugün gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısının ardından Atletico Madrid'e Julian Alvarez'in federatif hakları için 150 milyon euro teklif edildiği duyuruldu.

ATLETICO MADRID'DEN RET! 

Real Madrid'in açıklamasına göre Atletico Madrid, iki kulüp arasındaki iyi ilişkilere vurgu yaparak yapılan teklif için teşekkür etti ancak öneriyi geri çevirdi.

500 MİLYON EURO MESAJI

Kırmızı-beyazlıların, Arjantinli golcünün sözleşmesinde yer alan 500 milyon euro'luk serbest kalma maddesine atıfta bulunarak teklifi reddettiği belirtildi.

SEZON PERFORMANSI 

Atletico Madrid'de geride kalan sezonda 49 maçta süre bulan Alvarez, 20 gol attı ve 9 asist yaptı.

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