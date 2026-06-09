Atletico Madrid'den Real Madrid'e Alvarez yanıtı: '500 milyon euro getir!'

İspanya futbolunda gündeme bomba gibi düşen bir gelişme yaşandı.



Real Madrid, Atletico Madrid'in Arjantinli yıldızı Julian Alvarez için resmi teklif yaptığını açıkladı.



Eflatun-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, bugün gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısının ardından Atletico Madrid'e Julian Alvarez'in federatif hakları için 150 milyon euro teklif edildiği duyuruldu.



ATLETICO MADRID'DEN RET!



Real Madrid'in açıklamasına göre Atletico Madrid, iki kulüp arasındaki iyi ilişkilere vurgu yaparak yapılan teklif için teşekkür etti ancak öneriyi geri çevirdi.



500 MİLYON EURO MESAJI



Kırmızı-beyazlıların, Arjantinli golcünün sözleşmesinde yer alan 500 milyon euro'luk serbest kalma maddesine atıfta bulunarak teklifi reddettiği belirtildi.



SEZON PERFORMANSI



Atletico Madrid'de geride kalan sezonda 49 maçta süre bulan Alvarez, 20 gol attı ve 9 asist yaptı.



