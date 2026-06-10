Al-Sadd'dan Mancini yerine Lucescu hamlesi

Katar ekibi Al-Sadd ile ilgili teknik direktörlük koltuğunda hareketlilik yaşanıyor.



İtalyan teknik adam Roberto Mancini için ayrılık ihtimali gündeme gelirken, kulübün alternatif isimler üzerinde çalıştığı iddia edildi.



Di Marzio'nun haberine göre Al-Sadd yönetimi, Yunanistan ekibi PAOK'u çalıştıran Razvan Lucescu ile görüşmelere başladı.



Romanyalı teknik adamın kulübüyle 30 Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.



Al-Sadd cephesinin Mancini'nin geleceğine dair vereceği karar ve Lucescu konusunda atacağı adımlar önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.



BEŞİKTAŞ İLE DE ANILMIŞTI



Öte yandan Lucescu'nun adı, teknik direktörlüğe Vincenzo Italiano'yu getiren Beşiktaş ile de anılmıştı.







