Kasımpaşa, Elson Mendes'i transfer etti

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Yeşil Burun Adalı orta saha Elson Mendes'i renklerine bağladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 10 Haziran 2026 20:41
Haber: AA, Fotoğraf: Kasimpasa.com.tr
Kasımpaşa, Elson Mendes'i transfer etti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş!
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Yeşil Burun Adalı orta saha Elson Mendes'i kadrosuna kattığını duyurdu.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni transferimiz Elson Mendes, Kemerburgaz Tesislerimizde CEO'muz Ceyhun Kazancı'nın katılımıyla düzenlenen törende kendisini kulübümüze bağlayan resmi sözleşmeyi imzaladı. Elson Mendes'e Kasımpaşa ailesine 'hoş geldin' diyor, lacivert-beyazlı formamız altında başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Elson Mendes, 2025-2026 sezonunda Fransa ekibi Sochaux ile tüm kulvarlarda çıktığı 31 maçta 5 gol kaydetti.

 

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.