Fenerium'a 'operasyonel dönüşüm' katkısı

Orkan Orakçıoğlu'ndan Fenerium için "operasyonel dönüşüm" katkısı

SPORX AI BAKIŞI
calendar 10 Haziran 2026 17:43 | Son Güncelleme Tarihi: 10 Haziran 2026 17:45
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Fenerium'a 'operasyonel dönüşüm' katkısı
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Orka Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve eski Fenerbahçe Kulübü Fenerium'dan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Orkan Orakçıoğlu, Fenerium'da hayata geçirdikleri stratejik adımlarla önemli başarılara imza atıldığını belirtti.

Holdingden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Orakçıoğlu, Fenerium'da, gerçekleştirdikleri "operasyonel dönüşüm", "dijitalleşme vizyonu" ve "stratejik yönetim adımları" ile önemli başarılar elde ettiklerini anlattı.

Orakçıoğlu, "Fenerium'da hayata geçirdiğimiz tüm stratejik adımların taraftarımızın eşsiz aidiyet duygusuyla birleşerek tarihi rekorlara dönüşmesi bizler için büyük bir gurur vesilesi oldu. Moda dünyasındaki vizyonumuzu sporun birleştirici ve dinamik ruhuyla harmanlamaya, sahada yakalanan başarıları küresel standartlarda birer marka hikayesine dönüştürmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Fenerium'un hem toplam ciro hem de satış adediyle avro bazında tarihinin en yüksek rekor seviyelerine ulaştığını vurgulayan Orakçıoğlu, şunları kaydetti:

"Fenerium'un satış performansı, ticari, operasyonel ve pazarlama alanlarında alınan hızlı aksiyonlarla 28 Şubat itibarıyla bütçe hedeflerimizin yüzde 20 üzerine ulaştı. Son iki sezonun karşılaştırmalı verileri incelendiğinde Haziran 2025-Şubat 2026 döneminde toplam ürün satışlarında 353 bin adet, ciroda da 1 milyar 140 milyon liralık bir artış gerçekleştirildi. Ayrıca 9 ayda ciro yüzde 59 arttı. Öncülük ettiğimiz çalışmalar kapsamında, Fenerium'un operasyonel kaslarını güçlendirmek adına beş farklı lokasyonda faaliyet gösteren depo operasyonlarının merkezileştirilmesi amacıyla kapsamlı bir dönüşüm süreci koordine edildi. Bu arada altı aylık fizibilite, saha incelemesi ve sayım çalışmalarının ardından, mevcut maliyet seviyeleri korunarak yaklaşık iki kat kapasite artışı sağlayacak tek merkezli yeni bir yapı kurgulandı."

Orakçıoğlu, Fenerium'da, online ve fiziksel mağaza stok yönetiminin tek yapı altında birleştirilmesiyle stok verimliliğini maksimum seviyeye çıkaran Omnichannel satış operasyonuna geçiş yapıldığını anlattı.

Geleneksel modellerin yanı sıra spor okulları ve dernekler üzerinden yeni nesil gelir kanalları inşa edilerek Maraton Mağazası bünyesinde özel bir showroom alanı hayata geçirildiğini belirten Orakçıoğlu, bu stratejileri desteklemek amacıyla İnsan Kaynakları, Denetim ve Bilgi Teknolojileri birimleri kurulduğunu, "back-office" ekiplerinin prim sisteminin de bütçe odaklı olarak yeniden düzenlendiğini aktardı.



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