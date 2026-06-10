Arda Turan, Fenerbahçeli eski ismi transfer etti

Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, yeni sezon öncesi kadrosunu tecrübeli bir isimle güçlendirdi.



Ukrayna temsilcisi, bir dönem Fenerbahçe forması da giyen, Shakhtar Donetsk altyapısında yetişen 34 yaşındaki Oleksandr Karavaev'i kadrosuna kattı.



Dinamo Kiev ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından serbest kalan deneyimli futbolcunun, Shakhtar Donetsk ile anlaşma sağladığı ve iki yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi.



ARDA TURAN'DAN ONAY



Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, Karavaev transferine onay verdikten sonra resmi imzalar atıldı.



34 yaşındaki futbolcu, kariyerinde sağ bek başta olmak üzere sağ kanat ve orta sahanın çeşitli bölgelerinde görev yapabiliyor.



FENERBAHÇE'DE DE FORMA GİYMİŞTİ



2016/17 sezonunun devre arasında Shakhtar Donetsk'ten Fenerbahçe'ye kiralanan Karavaev, sarı-lacivertli takımda kısa süre forma giymişti. Ukraynalı futbolcu, Fenerbahçe kariyerinde 6 resmi maçta görev alırken 1 gol ve 1 asistlik katkı sağlamıştı.



