Arda Turan, Fenerbahçeli eski ismi transfer etti

Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, bir dönem Fenerbahçe forması da giyen 34 yaşındaki Oleksandr Karavaev'i transfer etti.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 10 Haziran 2026 13:53
Arda Turan, Fenerbahçeli eski ismi transfer etti
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Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, yeni sezon öncesi kadrosunu tecrübeli bir isimle güçlendirdi.

Ukrayna temsilcisi, bir dönem Fenerbahçe forması da giyen, Shakhtar Donetsk altyapısında yetişen 34 yaşındaki Oleksandr Karavaev'i kadrosuna kattı.

Dinamo Kiev ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından serbest kalan deneyimli futbolcunun, Shakhtar Donetsk ile anlaşma sağladığı ve iki yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi.

ARDA TURAN'DAN ONAY

Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, Karavaev transferine onay verdikten sonra resmi imzalar atıldı.

34 yaşındaki futbolcu, kariyerinde sağ bek başta olmak üzere sağ kanat ve orta sahanın çeşitli bölgelerinde görev yapabiliyor.

FENERBAHÇE'DE DE FORMA GİYMİŞTİ

2016/17 sezonunun devre arasında Shakhtar Donetsk'ten Fenerbahçe'ye kiralanan Karavaev, sarı-lacivertli takımda kısa süre forma giymişti. Ukraynalı futbolcu, Fenerbahçe kariyerinde 6 resmi maçta görev alırken 1 gol ve 1 asistlik katkı sağlamıştı.

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TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
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