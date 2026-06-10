Real Madrid'in yıldızı Fenerbahçe'ye: Brahim Diaz

Aziz Yıldırım yönetimindeki Fenerbahçe, transferde ses getirecek hamleler için düğmeye bastı. Sarı-lacivertlilerin gündemine giren Real Madrid'in yıldızı Brahim Diaz için önümüzdeki günlerde resmi temasların başlaması bekleniyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 10 Haziran 2026 08:48
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Real Madrid'in yıldızı Fenerbahçe'ye: Brahim Diaz
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Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'de yeniden başkan seçilmesinin ardından transfer çalışmalarına hız verdi. 

Sarı-lacivertli yönetim, yeni sezonda taraftarı heyecanlandıracak yıldız isimleri kadroya katmak için girişimlerini sürdürüyor.

Fenerbahçe'nin gündemine gelen son isim Brahim Diaz oldu.

RESMİ ADIM ATILACAK

Real Madrid forması giyen yıldız futbolcu için önümüzdeki günlerde resmi adımların atılması bekleniyor.

ÇOK YÖNLÜ HÜCUMCU 

Asıl mevkisi sağ kanat olan 26 yaşındaki oyuncu, 10 numara ve sol kanatta da görev yapabiliyor. Çok yönlü yapısıyla dikkat çeken Brahim Diaz, Avrupa futbolunun önemli hücum oyuncuları arasında gösteriliyor.

PİYASA DEĞERİ

Güncel piyasa değeri 35 milyon euro olarak gösterilen Faslı yıldızın durumu yakından takip ediliyor.

MİLLİ TAKIM ENGELİ

Brahim Diaz şu sıralar Fas Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda mücadele ediyor. Bu nedenle oyuncuyla doğrudan temas kurulmasının kısa vadede zor olduğu belirtiliyor.

MENAJERİYLE TEMAS KURULACAK

Ancak Fenerbahçe yönetiminin, transfer şartlarını öğrenmek amacıyla yıldız futbolcunun menajeriyle görüşme yapmaya hazırlandığı öğrenildi. 

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TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
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15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
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