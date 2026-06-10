Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'de yeniden başkan seçilmesinin ardından transfer çalışmalarına hız verdi.
Sarı-lacivertli yönetim, yeni sezonda taraftarı heyecanlandıracak yıldız isimleri kadroya katmak için girişimlerini sürdürüyor.
Fenerbahçe'nin gündemine gelen son isim Brahim Diaz oldu.
RESMİ ADIM ATILACAK
Real Madrid forması giyen yıldız futbolcu için önümüzdeki günlerde resmi adımların atılması bekleniyor.
ÇOK YÖNLÜ HÜCUMCU
Asıl mevkisi sağ kanat olan 26 yaşındaki oyuncu, 10 numara ve sol kanatta da görev yapabiliyor. Çok yönlü yapısıyla dikkat çeken Brahim Diaz, Avrupa futbolunun önemli hücum oyuncuları arasında gösteriliyor.
PİYASA DEĞERİ
Güncel piyasa değeri 35 milyon euro olarak gösterilen Faslı yıldızın durumu yakından takip ediliyor.
MİLLİ TAKIM ENGELİ
Brahim Diaz şu sıralar Fas Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda mücadele ediyor. Bu nedenle oyuncuyla doğrudan temas kurulmasının kısa vadede zor olduğu belirtiliyor.
MENAJERİYLE TEMAS KURULACAK
Ancak Fenerbahçe yönetiminin, transfer şartlarını öğrenmek amacıyla yıldız futbolcunun menajeriyle görüşme yapmaya hazırlandığı öğrenildi.
Real Madrid'in yıldızı Fenerbahçe'ye: Brahim Diaz
Aziz Yıldırım yönetimindeki Fenerbahçe, transferde ses getirecek hamleler için düğmeye bastı. Sarı-lacivertlilerin gündemine giren Real Madrid'in yıldızı Brahim Diaz için önümüzdeki günlerde resmi temasların başlaması bekleniyor.
Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'de yeniden başkan seçilmesinin ardından transfer çalışmalarına hız verdi.
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