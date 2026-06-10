Real Madrid'in yıldızı Fenerbahçe'ye: Brahim Diaz

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'de yeniden başkan seçilmesinin ardından transfer çalışmalarına hız verdi.



Sarı-lacivertli yönetim, yeni sezonda taraftarı heyecanlandıracak yıldız isimleri kadroya katmak için girişimlerini sürdürüyor.



Fenerbahçe'nin gündemine gelen son isim Brahim Diaz oldu.



RESMİ ADIM ATILACAK



Real Madrid forması giyen yıldız futbolcu için önümüzdeki günlerde resmi adımların atılması bekleniyor.



ÇOK YÖNLÜ HÜCUMCU



Asıl mevkisi sağ kanat olan 26 yaşındaki oyuncu, 10 numara ve sol kanatta da görev yapabiliyor. Çok yönlü yapısıyla dikkat çeken Brahim Diaz, Avrupa futbolunun önemli hücum oyuncuları arasında gösteriliyor.



PİYASA DEĞERİ



Güncel piyasa değeri 35 milyon euro olarak gösterilen Faslı yıldızın durumu yakından takip ediliyor.



MİLLİ TAKIM ENGELİ



Brahim Diaz şu sıralar Fas Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda mücadele ediyor. Bu nedenle oyuncuyla doğrudan temas kurulmasının kısa vadede zor olduğu belirtiliyor.



MENAJERİYLE TEMAS KURULACAK



Ancak Fenerbahçe yönetiminin, transfer şartlarını öğrenmek amacıyla yıldız futbolcunun menajeriyle görüşme yapmaya hazırlandığı öğrenildi.



