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Turnuvaya SADECE KALDI!

Guadalajara, 2026 FIFA Dünya Kupası'na hazır

Meksika'nın 2. büyük şehri Guadalajara, Dünya Kupası için hazır

calendar 10 Haziran 2026 13:46
Haber: AA, Fotoğraf: AA
SPORX AI BAKIŞI
Guadalajara, 2026 FIFA Dünya Kupası'na hazır
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Meksika'nın en önemli kültürel bölgeleri arasında kabul edilen Guadalajara, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda 4 karşılaşmaya ev sahipliği yapacak

Jalisco eyaletinin başkenti Guadalajara güçlü futbol kültürüyle dikkati çekiyor

2026 FIFA Dünya Kupası maçlarının Meksika'da oynanacağı şehirlerden biri olan Guadalajara, tarihi ve modern kimliğini uyum içinde koruyan yapısıyla ön plana çıkıyor.

Meksika'nın Jalisco eyaletinin başkenti olan ve "Meksika'nın Kültürel Kalbi" diye tanımlanan şehir, mariachi müziğinin, tekilanın ve geleneksel Meksika kültürünün doğduğu yer olarak kabul ediliyor. Tarihi dokusu, UNESCO listesindeki yapıları ve tutkulu futbol kültürüyle 2026 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak üç Meksika şehrinden biri olan Guadalajara, 1970 ve 1986'daki Dünya Kupası tecrübesini 2026'ya taşıyacak.

'Batı'nın İncisi' olarak adlandırılan Guadalajara, Dünya Kupası'ndaki 4 grup karşılaşmasında takımları ağırlayacak.

Dünya Kupası maçları, Guadalajara'nın Zapopan bölgesinde bulunan ve turnuva için resmi adı "Estadio Guadalajara" olarak belirlenen stadyumda oynanacak.

Meksika'nın ikinci büyük şehri

5 milyondan fazla nüfusuyla ülkenin en büyük ikinci metropolü olan Guadalajara; mimarisi, canlı sokak yaşamı ve geleneksel Meksika mutfağının özel lezzetlerini sunan sokak pazarlarıyla şehre gelenlere unutulmaz bir deneyim vaat ediyor.

İş, sanat, kültür, teknoloji ve turizm başlıklarıyla bölgesinin ekonomik merkezi sayılan şehir, dünyanın en üretken ve küresel olarak rekabetçi 100 şehri arasında kabul ediliyor. Günümüzde tarihi mirasını modern teknolojiyle birleştiren kent, Latin Amerika'nın "Silikon Vadisi" olarak anılıyor ve yazılım, elektronik ile dijital animasyon alanlarında bölgenin en önemli teknoloji üssü konumunda bulunuyor.

Futbol ve sporun yanı sıra Meksika'nın en önemli kültür alanlarından kabul edilen Guadalajara, aynı isme sahip katedrali, Degollado Tiyatrosu, Templo Expiatorio, UNESCO Dünya Mirası alanı Hospicio Cabanas ve Latin Amerika'nın en büyük kapalı pazarı San Juan de Dios Pazarı da dahil olmak üzere çok sayıda simge yapıyı barındırıyor.

Kent merkezine oldukça yakın konumda bulunan Tlaquepaque ve Tonala bölgeleri de geleneksel Meksika el sanatları, çömlekçilik ve rengarenk sokaklarıyla ziyaretçilere otantik deneyimler yaşatıyor.

Eğlencede iddialı

Turnuva boyunca en canlı ev sahibi şehir olmayı hedefleyen Guadalajara, somut olmayan kültürel varlık ilan edilen Mariachi müziğinin başkenti sayılıyor.

Gerçekleştireceği organizasyonlarla Dünya Kupası'na gelecek futbolseverleri "En Meksikalı Parti" sloganı altında karşılamayı planlayan Guadalajara, futbolla eyaletin zengin kültürünü birleştirerek görülmemiş bir deneyim sunmayı hedefliyor.

Guadalajara'daki FIFA fan zone (taraftar festivali) alanı, turnuva boyunca futbol coşkusunu tamamen ücretsiz ve festival içerisinde bir atmosferde sunmak üzere planlandı. Şehrin kalbinde kurulacak bu alan, dev ekranlardan canlı maç yayınlarının yanı sıra Meksika kültürünü yansıtan etkinliklere de ev sahipliği yapacak.

Plaza de la Liberacion meydanında kurulacak fan zone, Guadalajara Katedrali ile tarihi Teatro Degollado arasında yer alacak. 40 bin taraftarı aynı anda ağırlayacak büyüklükte tasarlanan alanda tüm Dünya Kupası maçları canlı ve yüksek çözünürlüklü ekranlardan yayınlanacak.

FIFA'nın lisanslı turnuva ürünleri, formalar ve hatıra eşyalarının da satın alınabileceği taraftar alanında sponsor firmaların interaktif oyunları, yerel müzik gruplarının canlı performansları, mariachi dinletileri bulunacak. Dünya Kupası boyunca bir milyondan fazla futbolseverin katılması beklenen fan zonelarda coşku zirveye çıkacak.

Meksika futbol geleneğinin beşiği

Guadalajara'nın futbol geçmişi, 20. yüzyılın başlarına kadar uzanıyor.

1906 yılında kurulan ve ülkenin en köklü kulüplerinden biri olan Club Deportivo Guadalajara (Chivas), sadece Meksika asıllı futbolcuları oynatma geleneğiyle bölgedeki futbol kültürünün ve ulusal kimliğin en büyük sembolü haline geldi. Futbolun bir yaşam biçimi olduğu kent, Meksika futbolunun en eski ve en köklü derbisi olan "Clasico Tapatio"ya ev sahipliği yapıyor. Chivas ile kentin bir diğer tarihi kulübü Atlas arasındaki bu asırlık rekabet, maç günlerinde şehri adeta ikiye bölüyor.

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Avustralya00000000
2Paraguay00000000
3Türkiye00000000
4ABD00000000
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Çek Cumhuriyeti00000000
2Meksika00000000
3Güney Afrika00000000
4Güney Kore00000000
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Bosna Hersek00000000
2Kanada00000000
3Katar00000000
4İsviçre00000000
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya00000000
2Haiti00000000
3Fas00000000
4İskoçya00000000
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Curacao00000000
2Ekvador00000000
3Almanya00000000
4Fildişi Sahili00000000
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Japonya00000000
2Hollanda00000000
3İsveç00000000
4Tunus00000000
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika00000000
2Mısır00000000
3İran00000000
4Yeni Zelanda00000000
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cape Verde00000000
2Suudi Arabistan00000000
3İspanya00000000
4Uruguay00000000
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa00000000
2Irak00000000
3Norveç00000000
4Senegal00000000
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cezayir00000000
2Arjantin00000000
3Avusturya00000000
4Ürdün00000000
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya00000000
2Kongo D. Cumhuriyeti00000000
3Portekiz00000000
4Özbekistan00000000
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hırvatistan00000000
2İngiltere00000000
3Gana00000000
4Panama00000000
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