Can Uzun'dan transfer sorusuna cevap!

A Milli Takım'ın genç futbolcularından Can Uzun, TRT Spor'a özel açıklamalarda bulundu.



Türk Milli Takımı'nı seçmesi hakkında konuşan Can Uzun, transfer sorularını da yanıtladı.



20 yaşındaki futbolcu, "Ben Türk'üm. Ebeveynlerim de Türk. Bu yüzden Türkiye'yi seçtim. İlk günden itibaren Türk Milli Takımı'nı seçeceğimi biliyordum. Milli takımda olduğum için çok mutluyum. Türk hissettiğim için buradayım" dedi.



Kenan Yıldız hakkında da konuşan Can, "Kenan Yıldız ile 5 yaşından beri arkadaşız. Birlikte büyüdük, şimdi de birlikte Dünya Kupası'ndayız. Kenan, çok deli dolu biri. Bu deneyimi de birlikte dolu dolu yaşamaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.



TRANSFER SORUSUNA CEVAP



Öte yandan ismi Galatasaray ile de anılan Can Uzun, "Transfer konularını şu anda çok umursamıyorum. Çünkü Dünya Kupası'ndayız. Bütün konsantrem milli takım için." açıklamasında bulundu.



