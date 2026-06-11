Teams Frame
Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB
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İran'da ABD ile devam eden gerginliğin gölgesinde Dünya Kupası heyecanı yaşanıyor

İran, ABD ile süren gerginliğe rağmen 2026 Dünya Kupası'na büyük bir heyecanla hazırlanıyor ve G Grubu'nda maçlarını ABD'de oynayacak.

calendar 11 Haziran 2026 00:03 | Son Güncelleme Tarihi: 11 Haziran 2026 02:03
Haber: AA, Fotoğraf: AA
SPORX AI BAKIŞI
İran'da ABD ile devam eden gerginliğin gölgesinde Dünya Kupası heyecanı yaşanıyor
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İran- ABD arasında yaşanan gerginliğin gölgesinde ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 2026 FIFA Dünya Kupası için başkent Tahran'da heyecan sürüyor.

Futbolun ilgiyle takip edildiği İran'ın başkenti Tahran'da, İran Milli Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'nda özellikle ABD'de mücadele etmesi nedeniyle büyük heyecan yaşanıyor.

Kentte bir caddeye yerleştirilen dev Dünya Kupası heykeli başkentlilerden yoğun ilgi görürken, alışveriş merkezlerinde satışa sunulan Dünya Kupası ve İran Milli Takımı temalı ürünler de büyük rağbet görüyor.

Başkentteki İnkılap Meydanı'nda İran Milli Takımı için düzenlenen uğurlama töreninde tanıtılan yeni milli takım forması da halkın beğenisini topluyor.

- İran Milli Takımı'nın maç takvimi

İran'ın 2026 FIFA Dünya Kupası G Grubu'nda oynayacağı maçların TSİ programı ise şu şekilde:

16 Haziran Salı : 04.00 İran-Yeni Zelanda (Los Angeles Stadı-Los Angeles)

21 Haziran Pazar: 22.00 Belçika-İran (Los Angeles Stadı-Los Angeles)

27 Haziran Cumartesi: 06.00 Mısır-İran (Seattle Stadı-Seattle)

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İran
İran'da ABD ile devam eden gerginliğin gölgesinde Dünya Kupası heyecanı yaşanıyor
D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Avustralya00000000
2Paraguay00000000
3Türkiye00000000
4ABD00000000
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Çek Cumhuriyeti00000000
2Meksika00000000
3Güney Afrika00000000
4Güney Kore00000000
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Bosna Hersek00000000
2Kanada00000000
3Katar00000000
4İsviçre00000000
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya00000000
2Haiti00000000
3Fas00000000
4İskoçya00000000
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Curacao00000000
2Ekvador00000000
3Almanya00000000
4Fildişi Sahili00000000
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Japonya00000000
2Hollanda00000000
3İsveç00000000
4Tunus00000000
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika00000000
2Mısır00000000
3İran00000000
4Yeni Zelanda00000000
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cape Verde00000000
2Suudi Arabistan00000000
3İspanya00000000
4Uruguay00000000
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa00000000
2Irak00000000
3Norveç00000000
4Senegal00000000
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cezayir00000000
2Arjantin00000000
3Avusturya00000000
4Ürdün00000000
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya00000000
2Kongo D. Cumhuriyeti00000000
3Portekiz00000000
4Özbekistan00000000
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hırvatistan00000000
2İngiltere00000000
3Gana00000000
4Panama00000000
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