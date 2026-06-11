Teams Frame
Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB
Dünya Kupası 2026
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Turnuvaya SADECE KALDI!

FIFA Başkanı Infantino: "İran konusunda çok mutluyum"

FIFA Başkanı Gianni Infantino, 2026 Dünya Kupası'nın ev sahibi ülkeleriyle ilgili sorunların yönetilebilir olduğunu, İran'ın turnuvaya katılımından memnuniyet duyduğunu ve yüksek bilet fiyatlarının karaborsayı önlemek için gerekli olduğunu söyledi.

calendar 11 Haziran 2026 01:53
Haber: AA, Fotoğraf: AA
SPORX AI BAKIŞI
FIFA Başkanı Infantino: 'İran konusunda çok mutluyum'
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FIFA Başkanı Gianni Infantino, ABD'nin 2026 Dünya Kupası ev sahiplerinden biri olmasından pişmanlık duymadığını ve sorunlarla uğraşmaya alışkın olduğunu söyledi.

Infantino, Meksika, ABD ve Kanada'nın ortak düzenlediği turnuvanın yarınki açılış maçı öncesinde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

FIFA Başkanı, turnuvayı düzenleyen ülkelerden birinin ABD olmasından pişmanlık duyup duymadığı yönündeki soruya, "Hayır, hiçbir şeyden pişman değilim. Son 30 yıldır etkinlikler organize ediyorum. Sorunlarla uğraşmaya alışkınım. Sorunlar var; bu büyüklükteki bir etkinlik için bu normaldir. Bazıları ABD'den, bazıları Kanada'dan, bazıları Meksika'dan kaynaklanıyor. Hepsiyle ilgileniyoruz ve aynı pozitif ruhu taşıyoruz. Umuyoruz ki hepsini çözebiliriz." yanıtını verdi.

FIFA'nın davetine rağmen ABD'ye alınmayan Somalili hakem Omar Abdulkadir Artan'ın başına gelenleri "talihsizlik" olarak nitelendiren Infantino, "Yine söylüyorum, her şeyi biz kontrol etmiyoruz. Deniyoruz, tartışacağız, konuşacağız, bakacağız. Bazen sakinleşmek, rahatlamak iyidir. Her şey üzerinde çalışıyoruz, her şeyi çözmeye çalışıyoruz. Bazen hemen çığlık atmaya ve bağırmaya başlamak, çözüm bulmanın tam tersi bir etki yaratır." ifadelerini kullandı.

-"İran konusunda çok mutluyum"

ABD ile vize sorunu yaşayan, kamp yerini değiştirerek Meksika'ya taşıyan İran'la ilgili soruya Infantino, "İran konusunda çok mutluyum. İnsanlar İran'ın gelemeyeceğini söylüyordu, onlara geleceklerine dair söz verdim. Eğer Tahran'a bir otobüsle gidip onları buraya kendim getirmem gerekirse bunu yapacağımı söyledim. Onların cevabı ise 'Gerekirse otobüse biner kendimiz geliriz. Hak kazandık ve oynamak istiyoruz.' oldu. Futbolun ruhu budur." diye konuştu.

Mart ayında Türkiye'ye gelerek İran Milli Takımı'nı ziyaret ettiğini hatırlatan Infantino, "Bu şartlar altında, İran'ın gelip oynayabilmesini başka kimin sağlayabileceğini bilmiyorum. İran oynadığında stat dolu olacak ve umarım olumlu bir atmosfer olur. Çünkü futbol insanların kendi gerçeklerini unutup bir maça ve bir takıma odaklanmasıyla ilgili." dedi.

Infantino, yüksek bilet fiyatları nedeniyle futbolseverlerin turnuva dışında kaldığı eleştirilerine, "New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani'yi tebrik edeyim. 50 dolardan 1.000 adet bileti satışa çıkardı ve o zamandan beri harika haber görünürlüğü elde etti. Biz ise 60 dolardan 130.000 bileti satışa çıkardık ve aynı şeyi başaramadık. Muhtemelen onun iletişim ekibi bizimkinden daha iyi. Bu girişiminden dolayı onu tebrik etmek istiyorum. Eğer biletleri daha ucuzu satsak karaborsaya düşerdi, o zaman da para futbola değil, karaborsa faaliyetlerini organize edenlere giderdi" değerlendirmesinde bulundu.

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Avustralya00000000
2Paraguay00000000
3Türkiye00000000
4ABD00000000
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Çek Cumhuriyeti00000000
2Meksika00000000
3Güney Afrika00000000
4Güney Kore00000000
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Bosna Hersek00000000
2Kanada00000000
3Katar00000000
4İsviçre00000000
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya00000000
2Haiti00000000
3Fas00000000
4İskoçya00000000
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Curacao00000000
2Ekvador00000000
3Almanya00000000
4Fildişi Sahili00000000
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Japonya00000000
2Hollanda00000000
3İsveç00000000
4Tunus00000000
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika00000000
2Mısır00000000
3İran00000000
4Yeni Zelanda00000000
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cape Verde00000000
2Suudi Arabistan00000000
3İspanya00000000
4Uruguay00000000
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa00000000
2Irak00000000
3Norveç00000000
4Senegal00000000
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cezayir00000000
2Arjantin00000000
3Avusturya00000000
4Ürdün00000000
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya00000000
2Kongo D. Cumhuriyeti00000000
3Portekiz00000000
4Özbekistan00000000
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hırvatistan00000000
2İngiltere00000000
3Gana00000000
4Panama00000000
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