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Turnuvaya SADECE KALDI!

Mexico City, 2026 FIFA Dünya Kupası'na hazır

Üçüncü kez açılış müsabakasına ev sahipliği yapacak olan Mexio City, ilk maç için hazır.

calendar 10 Haziran 2026 13:11 | Son Güncelleme Tarihi: 10 Haziran 2026 13:12
Haber: AA, Fotoğraf: AA
SPORX AI BAKIŞI
Mexico City, 2026 FIFA Dünya Kupası'na hazır
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2026 FIFA Dünya Kupası'nın ilk maçının oynanacağı Mexico City, üçüncü kez organizasyonun açılış müsabakasına ev sahipliği yapan ilk şehir olacak

Meksika ile Güney Afrika arasındaki maçın oynanacağı Mexico City Stadı, Dünya Kupası için yenilendi

2026 FIFA Dünya Kupası'nın ev sahiplerinden Meksika'nın başkenti olan Mexico City, üç ülkede 16 farklı sahada düzenlenecek 104 maçtan oluşan tarihin en büyük Dünya Kupası'nın açılışını yapacak.

2026 FIFA Dünya Kupası'nın açılışında Meksika-Güney Afrika müsabakasına kapılarını açacak Mexico City, 1970 ve 1986'da oynanan Dünya Kupası'nın ardından futbolun en büyük turnuvasına üçüncü kez ev sahipliği yaparak en fazla açılış maçının oynandığı şehir olarak tarihe geçecek.

1970 ve 1986'da oynanan iki Dünya Kupası sonrası gözler bir kez daha Mexico City'ye çevrilecek.

Toplam 5 maçın oynanacağı Mexico City, ülkenin önemli bir siyasi, kültürel, eğitimsel ve finansal merkezi. Batı Yarımküre'nin en büyük metropol alanı olan Mexico City yaklaşık 23 milyonluk nüfusuyla dünyanın en fazla İspanyolca konuşulan şehri olarak öne çıkmaktadır.

TURNUVANIN FESTİVAL HAVASINDA GEÇMESİ PLANLANIYOR


Mexico City yetkilileri ve organizasyon komitesi, Dünya Kupası için ülkeye gelenlerin festival havasını yaşayabilmesi için geniş kapsamlı bir gündem belirledi.

Güvenli ve aile dostu olarak tasarlanan merkezlerde turnuvanın 104 karşılaşması canlı yayımlanacak.

Zocalo Meydanı'nda oluşturulacak fan zone alanında dev ekranda maç yayınının yanı sıra konserler verilecek ve Meksika mutfağını tanıtan stantlar yer alacak. Böylelikle çeşitli spor etkinlikleri ve gastronomi deneyimleri yaşatılarak futbol tutkusuyla kültürler bir araya gelecek.

SPORA DÜŞKÜN BİR ŞEHİR

Yılda ortalama 75 profesyonel futbol maçına ev sahipliği yapan Mexico City, Kuzey Amerika'da üç profesyonel futbol takımına sahip tek şehir.

Mexico City takımları olan Club America, Club UNAM ve Cruz Azul, Liga MX'de mücadele ediyor.

İki FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan şehirde, Orta Amerika ve Karayip Oyunları'nın ilkinin yanı sıra Pan Amerikan Oyunları, 1968 Olimpiyat Oyunları ve birçok spor organizasyonu gerçekleştirildi.

TARİHİ REKORUN SAHİBİ: MEXİCO CİTY

Dünya Kupası'nın en büyük statlarından biri olan ve 1966 yılında yapılan Mexico City Stadı, üçüncü kez FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan ilk stadyum olacak.

2026 FIFA Dünya Kupası için kapsamlı bir şekilde yenilenen stat, yaklaşık 2 yıl süren tadilatın ardından Meksika ile Portekiz arasında oynanan hazırlık maçıyla kapılarını futbolseverlere açtı.

1970 ve 1986'daki iki heyecan dolu Dünya Kupası'nın hem açılış hem final maçlarının oynandığı 83 bin kişilik Mexico City Stadı (Aztek Stadı), Pele ve Diego Armando Maradona'nın kaldırdığı kupalara da şahitlik etti.

2011 yılındaki 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nda Meksika'nın Uruguay'ı 2-0 yenerek şampiyon olduğu final maçına da ev sahipliği yapan stat, 98 bin 943 kişilik seyirciyle bu turnuvadaki en kalabalık taraftar rekorunu kırdı.

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Avustralya00000000
2Paraguay00000000
3Türkiye00000000
4ABD00000000
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Çek Cumhuriyeti00000000
2Meksika00000000
3Güney Afrika00000000
4Güney Kore00000000
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Bosna Hersek00000000
2Kanada00000000
3Katar00000000
4İsviçre00000000
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya00000000
2Haiti00000000
3Fas00000000
4İskoçya00000000
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Curacao00000000
2Ekvador00000000
3Almanya00000000
4Fildişi Sahili00000000
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Japonya00000000
2Hollanda00000000
3İsveç00000000
4Tunus00000000
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika00000000
2Mısır00000000
3İran00000000
4Yeni Zelanda00000000
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cape Verde00000000
2Suudi Arabistan00000000
3İspanya00000000
4Uruguay00000000
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa00000000
2Irak00000000
3Norveç00000000
4Senegal00000000
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cezayir00000000
2Arjantin00000000
3Avusturya00000000
4Ürdün00000000
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya00000000
2Kongo D. Cumhuriyeti00000000
3Portekiz00000000
4Özbekistan00000000
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hırvatistan00000000
2İngiltere00000000
3Gana00000000
4Panama00000000
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