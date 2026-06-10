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ABD'ye girişi reddedilen Somalili hakem Artan'a ülkesinde coşkulu karşılama

ABD tarafından vizesi reddedilen Somalili hakem ülkesinde büyük bir çoşkuyla karşılandı.

calendar 10 Haziran 2026 12:11
Haber: AA, Fotoğraf: Sporx.com
SPORX AI BAKIŞI
ABD'ye girişi reddedilen Somalili hakem Artan'a ülkesinde coşkulu karşılama
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Omar Abdulkadir Artan:
"Size bir sonraki FIFA Dünya Kupası'nda görev yapacağıma söz veriyorum. FIFA'ya ve Somali halkına destekleri için teşekkür ediyorum"

ABD'ye girişi reddedilen Somalili hakem Omar Abdulkadir Artan, ülkesinde coşkuyla karşılandı.

İstanbul üzerinden Somali'nin başkenti Mogadişu'daki Aden Adde Uluslararası Havalimanı'na gelen Artan'ı, Spor Bakanı Mohamed Abdulkadir Ali ve Savunma Bakanı Ahmed Moalim Fiqi'nin yanı sıra Somalili taraftarlar karşıladı.

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan 34 yaşındaki hakem, "Size bir sonraki FIFA Dünya Kupası'nda görev yapacağıma söz veriyorum. FIFA'ya ve Somali halkına destekleri için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Miami Uluslararası Havalimanı'nda durdurulan ve ABD'ye girişine izin verilmeyen Somalili futbol hakemi Artan, İstanbul üzerinden ülkesine döndü.

Afrika Futbol Konfederasyonu tarafından 2025'te yılın hakemi seçilen deneyimli isim, aynı zamanda Dünya Kupası tarihinde görev yapacak ilk Somalili hakem olmaya hazırlanıyordu.

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ABD'ye girişi reddedilen Somalili hakem Artan'a ülkesinde coşkulu karşılama
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1Çek Cumhuriyeti00000000
2Meksika00000000
3Güney Afrika00000000
4Güney Kore00000000
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Bosna Hersek00000000
2Kanada00000000
3Katar00000000
4İsviçre00000000
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya00000000
2Haiti00000000
3Fas00000000
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1Curacao00000000
2Ekvador00000000
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1Japonya00000000
2Hollanda00000000
3İsveç00000000
4Tunus00000000
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika00000000
2Mısır00000000
3İran00000000
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H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cape Verde00000000
2Suudi Arabistan00000000
3İspanya00000000
4Uruguay00000000
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa00000000
2Irak00000000
3Norveç00000000
4Senegal00000000
J Grubu
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1Cezayir00000000
2Arjantin00000000
3Avusturya00000000
4Ürdün00000000
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya00000000
2Kongo D. Cumhuriyeti00000000
3Portekiz00000000
4Özbekistan00000000
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
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