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Guadalajara Stadı "ekolojik" yapısıyla Dünya Kupası için kapılarını açacak

2010 yılında özel olarak tasarlanan Gudalajara Stadı Dünya Kupası için kapılarını açmaya hazırlanıyor

calendar 10 Haziran 2026 13:29
Haber: AA, Fotoğraf: AA
SPORX AI BAKIŞI
Guadalajara Stadı 'ekolojik' yapısıyla Dünya Kupası için kapılarını açacak
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2010 yılında tamamlanan Guadalajara Stadı, ekolojik ve sürdürülebilir yapısıyla diğer statlardan ayrılıyor

Dış cephesi çimlerle kaplı olan stadyumda toplanan yağmur suları zeminin bakımında kullanılıyor

2026 FIFA Dünya Kupası'nda Meksika'da oynanacak maçlardan 4'ünde kapısını futbolseverlere açacak Guadalajara Stadı, ilginç mimarisiyle göz alıyor.

Resmi ismi Akron Stadı olan ve Meksika Ligi ekiplerinden Chivas'ın kullandığı stadyum, doğayla uyumlu mimarisi, çevreye duyarlı yapısı, teknolojik donanımının yanında dışarıdan bakıldığında bir sanat eserini andırıyor.

Ekolojik tasarlandı

Latin Amerika'daki spor mimarisinin en dikkat çekici tasarımı olarak öne çıkan Guadalajara Stadı, bulutlarla örtülü bir yanardağı anımsatıyor.

La Primavera Orman'nın bitişiğinde yer alan stadyumun çatısı estetik görünümünün yanı sıra, tasarruf ve sürdürülebilirlik amacına da hizmet ediyor. Kullanılan malzemelerle doğal ışığı filtreleyen çatı, yağmur suyunun toplanmasını ve saha zemininin bakımında kullanılmasını sağlıyor.

Dış cephesi doğal çimlerle kaplanmış olan stadyumun, çevre dostu ve doğaya uyumlu tasarımı, stadın iç sıcaklığını dengelenmesinde rol oynayarak klima ihtiyacının azaltılmasında önemli rol oynuyor.

Çimli yamaçlarla çatı arasında kalan boşluk ise doğal bir hava sirkülasyonu sağlayarak yapay soğutma ihtiyacını azaltıp Guadalajara Stadı'nın çevre dostu unvanını pekiştiriyor.

Dünya Kupası için yenilendi

2010 yılında açılan stadyumda Dünya Kupası öncesinde çeşitli düzenlemeler yapıldı.

Meksika'da FIFA Quality Pro sertifikalı ilk hibrit çim sahanın kurulumunun tamamlandığı Guadalajara Stadı'nda internet altyapısı güçlendirildi.

48 bin seyirci kapasitesiyle Dünya Kupası'nda futbolseverlere hizmet edecek stadyumda ışıklı gösteriler için de yüksek çözünürlüklü LED aydınlatma montajları tamamlandı.

3 yılda tamamlandı

Meksika futbolunda birçok önemli ana sahne olan Guadalajara Stadyumu'nun yapımı yaklaşık 3 yıl sürdü.

2011'de Guadalajara Pan Amerikan Oyunları'na ve 2011 FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan stadyumda Meksika ekibi Chivas, 2017'de lig ve kupa şampiyonluğuna imza atarken, 2018 yılında da Kuzey ve Orta Amerika ile Karayipler Futbol Konfederasyonu (CONCACAF) Şampiyonlar Kupası'nı kaldırdı.

Maç programı

Guadalajara Stadı'nda oynanacak maçların programı şöyle:

12 Haziran: Güney Kore-Çekya

19 Haziran: Meksika-Güney Kore

24 Haziran: Kolombiya-Demokratik Kongo Cumhuriyeti

27 Haziran: Uruguay-İspanya

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Avustralya00000000
2Paraguay00000000
3Türkiye00000000
4ABD00000000
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Çek Cumhuriyeti00000000
2Meksika00000000
3Güney Afrika00000000
4Güney Kore00000000
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Bosna Hersek00000000
2Kanada00000000
3Katar00000000
4İsviçre00000000
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya00000000
2Haiti00000000
3Fas00000000
4İskoçya00000000
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Curacao00000000
2Ekvador00000000
3Almanya00000000
4Fildişi Sahili00000000
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Japonya00000000
2Hollanda00000000
3İsveç00000000
4Tunus00000000
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika00000000
2Mısır00000000
3İran00000000
4Yeni Zelanda00000000
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cape Verde00000000
2Suudi Arabistan00000000
3İspanya00000000
4Uruguay00000000
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa00000000
2Irak00000000
3Norveç00000000
4Senegal00000000
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cezayir00000000
2Arjantin00000000
3Avusturya00000000
4Ürdün00000000
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya00000000
2Kongo D. Cumhuriyeti00000000
3Portekiz00000000
4Özbekistan00000000
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hırvatistan00000000
2İngiltere00000000
3Gana00000000
4Panama00000000
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