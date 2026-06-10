1'inci Lig ekiplerinden Bodrum Futbol Kulübü'nde geride kalan sezonda gösterdiği performansla Süper Lig'de yer alan Göztepe ve RAMS Başakşehir'in transfer listesinin başına koyduğu golcü Ali Habeşoğlu'na yurt dışında da talipler çıktı. Hollanda ekibi Fortuna Sittard ve Belçika temsilcisi Westerlo'nun da 21 yaşındaki forveti istediği belirtildi. Bodrum FK yönetiminin ise gelen teklifleri aceleci davranmadan değerlendirdiği ve Ali'den hatırı sayılır bir gelir elde etmeyi planladığı kaydedildi. Ali için şu ana kadar en ciddi teklifi ise Göztepe yaptı. Göztepe'nin futbol şubesini yöneten Sport Rebuplic şirketinin yeşil-beyazlılarla sıkı bir pazarlık halinde olduğu ancak transferi henüz tam anlamıyla netleştiremediği vurgulandı. 3'üncü Lig ekibi Ayvalıkgücü Belediyespor'dan Bodrum FK'ya gelip kariyerinde ilk kez 1'inci Lig'de top koşturan Ali Habeşoğlu geçen sezon 41 maçta 12 gol atıp, 4 de asist yaptı.
Bodrum FK'da Ali Habeşoğlu'na yurt dışından talipler çıktı
Bodrum FK'nın forveti Ali Habeşoğlu'na yurt dışından talep geldi
SPORX AI BAKIŞI
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