Bodrum FK'da Ali Habeşoğlu'na yurt dışından talipler çıktı

Bodrum FK'nın forveti Ali Habeşoğlu'na yurt dışından talep geldi

SPORX AI BAKIŞI
calendar 10 Haziran 2026 16:20
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Bodrum FK'da Ali Habeşoğlu'na yurt dışından talipler çıktı
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1'inci Lig ekiplerinden Bodrum Futbol Kulübü'nde geride kalan sezonda gösterdiği performansla Süper Lig'de yer alan Göztepe ve RAMS Başakşehir'in transfer listesinin başına koyduğu golcü Ali Habeşoğlu'na yurt dışında da talipler çıktı. Hollanda ekibi Fortuna Sittard ve Belçika temsilcisi Westerlo'nun da 21 yaşındaki forveti istediği belirtildi. Bodrum FK yönetiminin ise gelen teklifleri aceleci davranmadan değerlendirdiği ve Ali'den hatırı sayılır bir gelir elde etmeyi planladığı kaydedildi. Ali için şu ana kadar en ciddi teklifi ise Göztepe yaptı. Göztepe'nin futbol şubesini yöneten Sport Rebuplic şirketinin yeşil-beyazlılarla sıkı bir pazarlık halinde olduğu ancak transferi henüz tam anlamıyla netleştiremediği vurgulandı. 3'üncü Lig ekibi Ayvalıkgücü Belediyespor'dan Bodrum FK'ya gelip kariyerinde ilk kez 1'inci Lig'de top koşturan Ali Habeşoğlu geçen sezon 41 maçta 12 gol atıp, 4 de asist yaptı.
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3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
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