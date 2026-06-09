Juventus'tan Brahim Diaz hamlesi!

Geçtiğimiz sezonun daha başında raydan çıkan projeyi yeniden inşa etme hedefindeki Luciano Spalletti ve Damien Comolli, gözlerini İspanya'nın başkentine çevirdi. İkili, Juventus'u güçlendirmek adına gerçekleştirilebilir gördükleri iki transfer hedefi belirledi.



Torino temsilcisi Juventus, bu haftalarda transferdeki öncelikli hedefleri konusunda mümkün olduğunca ilerleme kaydetmeye çalışıyor. Kulüpler, Dünya Kupası'nın yaklaşmasıyla birlikte birçok ekip aynı doğrultuda çalışmalarını sürdürüyor.



BRAHIM DIAZ İÇİN GÖRÜŞME



La Gazzetta dello Sport'un son haberine göre Juventus'un kadrosunu güçlendirmek adına düşündüğü isim Brahim Diaz.



Fas asıllı İspanyol oyuncu daha önce de birçok kez siyah-beyazlılarla anılmıştı. Brahim, Real Madrid'de genellikle yedek kulübesinden oyuna giren veya rotasyonda değerlendirilen bir rol üstlenmişti.





MOURINHO FAKTÖRÜ BELİRSİZLİK YARATIYOR



Geçtiğimiz sezon 42 maçta forma giyen ve 2 gol, 7 asistlik katkı sağlayan Brahim Diaz'ın, Jose Mourinho'nun göreve gelmesiyle birlikte takım içindeki rolünün nasıl şekilleneceği belirsizliğini koruyor.





JUVENTUS'TAN İLK TEMAS



Bu nedenle Juventus yönetimi, transfer konusunda somut adım atarak Real Madrid ile bir görüşme planladı. Ancak şu ana kadar bu görüşmenin detaylarına ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadı.



