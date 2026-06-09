Atletico Madrid, Sörloth'un bonservisini belirledi!

Juventus'un 22 milyon euroluk teklifini geri çeviren Atletico Madrid, Alexander Sörloth için 40 milyon euro bonservis talep etti.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 09 Haziran 2026 18:21
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Atletico Madrid, Sörloth'un bonservisini belirledi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş!
Yorum Yap Yorum Yap
Google News


İspanya La Liga ekiplerinden Atletico Madrid'de forma giyen Alexander Sörloth için transfer iddiaları gündeme geldi. 

Atletico Madrid'de bulduğu fırsatları iyi değerlendiren ancak takım içerisinde daha önemli bir rol üstlenmek isteyen Norveçli golcüye, Serie A devi Juventus talip oldu.

22 MİLYON EURO YETMEDİ

AS'ta yer alan habere göre; Juventus, 30 yaşındaki futbolcu için Atletico Madrid'e 22 milyon euroluk resmi teklif sundu. Ancak İspanyol ekibi, Sörloth'un bonservis bedelini 40 milyon euro olarak belirlediği için bu teklifi geri çevirdi.

Tarafların şu an için anlaşmadan uzak olduğu belirtilirken, Juventus'un transfer için girişimlerini sürdürmesinin beklendiği aktarıldı.

MILAN DA DEVREDE

Haberde ayrıca Norveçli santrfora Milan'ın da ilgi gösterdiği ifade edildi.

Öte yandan Atletico Madrid ile Juventus arasında Nico Gonzalez konusunda da temasların sürdüğü ancak bu görüşmelerin Sörloth transferinden bağımsız olarak ilerlediği kaydedildi. Kırmızı-beyazlıların Arjantinli futbolcuyu kadrosuna katma planını sürdürdüğü belirtildi.

Atletico Madrid ve Juventus'un transfer piyasasında birden fazla konuda görüşme halinde olduğu, iki kulüp arasındaki temasların önümüzdeki günlerde de devam edeceği öne sürüldü.

PERFORMANSI 

Atletico Madrid ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam eden Alexander Sörloth, geride kalan sezonda La Liga'da çıktığı 35 maçta 13 gol kaydetti. Norveçli futbolcu bu karşılaşmaların 20'sinde ilk 11'de görev aldı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.