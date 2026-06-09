Tottenham'da hedef Savinho

Tottenham, Manchester City'den 22 yaşındaki Savinho için harekete geçti.



ESPN'de yer alan habere göre, Tottenham, Brezilyalı kanat oyuncusunun transferi için Manchester City ile görüşüyor.



İki kulübün görüşmelerde ilerleme kaydettiği ve 60 milyon sterlinlik (70 Milyon Euro) bir transfer ücretinin masada olduğu öne sürüldü.



Manchester City'de geride kalan sezonda 36 maçta süre bulan Savinho, 4 gol attı ve 3 asist yaptı.



