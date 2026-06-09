Hakan Çalhanoğlu'na Fenerbahçe mesajı: "Kapı her zaman açık"

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Aykut Kocaman'ın orta saha konusunda takviye istememesine rağmen Hakan Çalhanoğlu için girişimde bulunacak.

calendar 09 Haziran 2026 11:47
Haber: Takvim, Fotoğraf: Imago
Hakan Çalhanoğlu'na Fenerbahçe mesajı: 'Kapı her zaman açık'
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Fenerbahçe'de seçim sonrası artık tüm gözler transfere çevrildi... Büyük bir farkla Hakan Safi'yi deviren ve 8 yıl aradan sonra başkanlık koltuğuna oturan Aziz Yıldırım hemen hamlelere başladı.

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım ile birlikte teknik direktörlük görevine dönmesi beklenen Aykut Kocaman, orta saha transferi konusunda ısrarcı değil. Orta saha rotasyonundan memnun olan Kocaman, bu bölgeye takviyeyi acil olarak görmüyor. Ancak Aziz Yıldırım, Hakan Çalhanoğlu için harekete geçti.

Takvim'de yer alan habere göre, Yıldırım'ın ilk adımlardan birisini Hakan Çalhanoğlu konusunda attığı öğrenildi. Milli futbolcu seçim öncesinde Hakan Safi ile anlaşma sağlamış hatta menajeri de yazılı bir açıklama ile bunu doğrulamıştı.

"FENERBAHÇE'NİN KAPISI AÇIK"

Alınan bilgilere göre Aziz Yıldırım aracılar vasıtası ile Hakan'a haber gönderdi ve "Fenerbahçe'nin kapısı sana her zaman açık" ifadesini kullandı. Yaptığı tercih sonrası özellikle Galatasaray taraftarının hedefi haline gelen yıldız futbolcunun sarı-lacivertli formayı giymeyi çok istediği belirtiliyor. Yeni yönetimin mazbatayı aldıktan sonra hemen Hakan Çalhanoğlu'nun menajeri ve Inter kulübü ile temasa geçmesi bekleniyor.

İtalyanlar'dan, "Hakan Çalhanoğlu'nu asla bırakmayız" açıklaması gelse de 2027'de bitecek olan sözleşme uzatılmadığı için iyi bir teklife "evet" denilebileceği öğrenildi. İtalyan basınına göre, Inter, 15 milyon euro civarında bir rakama milli futbolcuya izin verebilir.

SEZON PERFORMANSI

Inter'de geride kalan sezonda 30 maçta süre bulan Hakan Çalhanoğlu, 12 gol attı ve 7 asist yaptı.

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