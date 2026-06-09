A Milli Kadın Futbol Takımımız Malta'yı farklı yendi!

A Milli Kadın Futbol Takımı, deplasmanda Malta'yı 3-0 mağlup etti.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 09 Haziran 2026 23:06
Haber: AA, Fotoğraf: AA
A Milli Kadın Futbol Takımımız Malta'yı farklı yendi!
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A Milli Kadın Futbol Takımı, 2027 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2. Grup'taki altıncı ve son maçında konuk olduğu Malta'yı 3-0 yendi. 

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre MFA Centenary Stadı'ndaki karşılaşmada ay-yıldızlılar, 7. dakikada Alexandra Gatt'ın kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. 38. dakikada Ece Türkoğlu'nun fileleri havalandırmasıyla farkı 2'ye çıkartan milli takım soyunma odasına 2-0 önde gitti.

İkinci yarıda üstün oyununa devam eden ay-yıldızlılar, Selen Gül Altunkulak'ın 52. dakikadaki golüyle durumu 3-0 yaptı. Karşılaşmanın devamında başka gol olmadı ve milli takım sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Daha önce organizasyonda play-off oynamayı garantileyen A Milli Kadın Futbol Takımı, böylece grubunu 13 puanla 2. sırada tamamladı. 

2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off ilk tur kura çekimi, 18 Haziran'da İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilecek. Çift maç eleme usulüne göre oynanacak ilk tur karşılaşmaları, 5-13 Ekim tarihlerinde yapılacak. Bu turu geçen takımlar ise ikinci tur play-off aşamasına yükselecek.

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6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
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