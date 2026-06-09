A Milli Kadın Futbol Takımı, 2027 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2. Grup'taki altıncı ve son maçında konuk olduğu Malta'yı 3-0 yendi.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre MFA Centenary Stadı'ndaki karşılaşmada ay-yıldızlılar, 7. dakikada Alexandra Gatt'ın kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. 38. dakikada Ece Türkoğlu'nun fileleri havalandırmasıyla farkı 2'ye çıkartan milli takım soyunma odasına 2-0 önde gitti.
İkinci yarıda üstün oyununa devam eden ay-yıldızlılar, Selen Gül Altunkulak'ın 52. dakikadaki golüyle durumu 3-0 yaptı. Karşılaşmanın devamında başka gol olmadı ve milli takım sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Daha önce organizasyonda play-off oynamayı garantileyen A Milli Kadın Futbol Takımı, böylece grubunu 13 puanla 2. sırada tamamladı.
2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off ilk tur kura çekimi, 18 Haziran'da İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilecek. Çift maç eleme usulüne göre oynanacak ilk tur karşılaşmaları, 5-13 Ekim tarihlerinde yapılacak. Bu turu geçen takımlar ise ikinci tur play-off aşamasına yükselecek.
A Milli Kadın Futbol Takımımız Malta'yı farklı yendi!
A Milli Kadın Futbol Takımı, deplasmanda Malta'yı 3-0 mağlup etti.
A Milli Kadın Futbol Takımı, 2027 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2. Grup'taki altıncı ve son maçında konuk olduğu Malta'yı 3-0 yendi.
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