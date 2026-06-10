Davinson Sanchez: "Kalmak istiyorum"

Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Davinson Sanchez, uzun yıllar sarı-kırmızılı takımda kalmak istediğini belirtti.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 10 Haziran 2026 08:51
Fotoğraf: AA
Davinson Sanchez: 'Kalmak istiyorum'
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alatasaray'ın savunmadaki en önemli isimlerinden Davinson Sanchez, sarı-kırmızılı kulüpteki geleceğine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Como'nun transfer gündeminde yer alan Kolombiyalı stoper, İstanbul'da mutlu olduğunu ve uzun yıllar Galatasaray formasını giymek istediğini söyledi.

Galatasaray'ın YouTube kanalına konuşan Davinson Sanchez, hem saha içindeki hedeflerinden hem de ailesiyle birlikte Türkiye'deki hayatından bahsetti. Tecrübeli savunmacı, sarı-kırmızılı camiaya kısa sürede alıştığını belirterek Galatasaray'a olan bağlılığını net ifadelerle dile getirdi.

"AİLEM MUTLU, BEN MUTLUYUM"

Galatasaray'da kalma isteğini vurgulayan Sanchez, "Bu sezondan sonra 3 sezonum daha var. Ailem burada mutlu, ben mutluyum. Bu renkleri taşımaktan gurur duyuyorum. Burada devam etmek istiyorum." sözleriyle sarı-kırmızılı taraftarları sevindirdi.

Kolombiyalı futbolcunun bu açıklamaları, transfer dönemlerinde adı zaman zaman Avrupa kulüpleriyle anılmasına rağmen Galatasaray'daki geleceğine dair güçlü bir mesaj olarak yorumlandı.

TOTTENHAM'DAN GALATASARAY'A GELDİ

Davinson Sanchez, Galatasaray'a 2023 yaz transfer döneminde Tottenham'dan transfer oldu. Sarı-kırmızılı kulüp, Kolombiyalı stoper için İngiliz ekibine 9.5 milyon euro bonservis bedeli ödeneceğini açıklamıştı. Transfer döneminin en dikkat çeken hamlelerinden biri olan Sanchez takviyesi, kısa sürede savunma hattında karşılık buldu.

Galatasaray ile ilk etapta 2023-2024 sezonundan başlamak üzere 4+1 yıllık sözleşme imzalayan Sanchez'in kontratı daha sonra uzatıldı. Sarı-kırmızılılar, başarılı savunmacının sözleşmesinin 2028-2029 sezonu sonuna kadar geçerli olduğunu duyurdu.

KUPALARLA DOLU GALATASARAY DÖNEMİ

Sanchez, Galatasaray kariyerinde yalnızca istikrarıyla değil, kazanılan kupalardaki rolüyle de öne çıktı. Kolombiyalı savunmacı, sarı-kırmızılı formayla Süper Lig şampiyonlukları yaşarken, Türkiye Kupası ve Süper Kupa sevinci de tattı.

Okan Buruk yönetimindeki takımın savunma liderlerinden biri haline gelen Sanchez, özellikle fizik gücü, hava toplarındaki etkisi, hızı ve geriden oyun kurmadaki katkısıyla Galatasaray savunmasının vazgeçilmez parçalarından biri oldu.

GALATASARAY'DA GÜVEN VEREN İSİM

Davinson Sanchez, geldiği günden bu yana Galatasaray taraftarının kısa sürede benimsediği oyunculardan biri oldu. Tottenham geçmişi ve Avrupa tecrübesiyle transfer edildiğinde beklenti büyük olsa da Kolombiyalı futbolcu, performansıyla bu beklentinin karşılığını verdi.

Sarı-kırmızılı takımda Abdülkerim Bardakcı ile yakaladığı uyum, kritik maçlardaki soğukkanlı görüntüsü ve mücadele gücüyle dikkat çeken Sanchez, Galatasaray'ın son yıllardaki başarı zincirinde önemli pay sahibi isimlerden biri olarak öne çıktı.

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