Dursun Özbek'ten Aziz Yıldırım'a telefon

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, pazar günü yeniden Fenerbahçe başkanlığına seçilen Aziz Yıldırım'ı telefonla arayarak tebrik etti.
Yıldırım'ın daha önce kendisine yönelik "Sinek ikili" söylemine "Sen destede bile yoksun" diye yanıt veren Özbek'in bu telefonu yeni bir sayfa mı açılıyor sorusuna sebep oldu.
Özbek'in nezaketen Yıldırım'ı aradığı ve beyaz sayfa açılması için karşı tarafın söylemine bu şekilde yanıt verildiği belirtildi.
Yıldırım'ın daha önce kendisine yönelik "Sinek ikili" söylemine "Sen destede bile yoksun" diye yanıt veren Özbek'in bu telefonu yeni bir sayfa mı açılıyor sorusuna sebep oldu.
Özbek'in nezaketen Yıldırım'ı aradığı ve beyaz sayfa açılması için karşı tarafın söylemine bu şekilde yanıt verildiği belirtildi.