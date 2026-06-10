Beşiktaş'tan sonra El Bilal Toure için Fenerbahçe iddiası!

Yeni sezonda hücum hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, gündemine önemli isimleri aldı.



Son olarak Borussia Dortmund forması giyen Serhou Guirassy ile Vedat Muriqi'yi transfer edeceği iddia edilen Fenerbahçe'nin tanıdık bir isime ilgilendiği belirtildi.



EL BILAL TOURE SÜRPRİZİ



Fenerbahçe, Nicolo Schira'nın haberine göre El Bilal Toure'ye ilgi gösterdi ve görüşmelere başladı.



Bonservisi Atalanta'da olan El Bilal Toure, sezonu kiralık olarak Beşiktaş'ta geçirdi. Beşiktaş'ın oyuncu için satın alma opsiyonu bulunurken oyuncu için herhangi bir girişimde bulunulmadı.



El Bilal Toure, ligin son haftasında oynanan Rizespor maçından sonra siyah beyazlılara sosyal medya hesabından veda etmişti.



10 MAÇ SAHALARDAN UZAK KALDI



24 yaşındaki oyuncu bu sezon sakatlıklardan dolayı Beşiktaş'ta 10 maç sahalardan uzak kaldı.



PERFORMANSI



Siyah beyazlılarda 26 maça çıkan Malili oyuncu 7 gol atıp 5 asistlik katkı vermişti.



