Beşiktaş'tan sonra El Bilal Toure için Fenerbahçe iddiası!

Fenerbahçe, bonservisi Atalanta'da bulunan ve geride kalan sezonu Beşiktaş'ta kiralık geçiren El Bilal Toure için girişimlere başladığı öne sürüldü.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 10 Haziran 2026 13:45 | Son Güncelleme Tarihi: 10 Haziran 2026 13:47
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'tan sonra El Bilal Toure için Fenerbahçe iddiası!
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Yeni sezonda hücum hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, gündemine önemli isimleri aldı.

Son olarak Borussia Dortmund forması giyen Serhou Guirassy ile Vedat Muriqi'yi transfer edeceği iddia edilen Fenerbahçe'nin tanıdık bir isime ilgilendiği belirtildi.

EL BILAL TOURE SÜRPRİZİ

Fenerbahçe, Nicolo Schira'nın haberine göre El Bilal Toure'ye ilgi gösterdi ve görüşmelere başladı.

Bonservisi Atalanta'da olan El Bilal Toure, sezonu kiralık olarak Beşiktaş'ta geçirdi. Beşiktaş'ın oyuncu için satın alma opsiyonu bulunurken oyuncu için herhangi bir girişimde bulunulmadı.

El Bilal Toure, ligin son haftasında oynanan Rizespor maçından sonra siyah beyazlılara sosyal medya hesabından veda etmişti.

10 MAÇ SAHALARDAN UZAK KALDI

24 yaşındaki oyuncu bu sezon sakatlıklardan dolayı Beşiktaş'ta 10 maç sahalardan uzak kaldı.

PERFORMANSI

Siyah beyazlılarda 26 maça çıkan Malili oyuncu 7 gol atıp 5 asistlik katkı vermişti.

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TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
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