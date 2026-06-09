Fenerbahçe Futbol Takımı'nın 2026-2027 sezonu hazırlık programı belli oldu.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre sarı-lacivertli futbol takımı, 5-16 Temmuz tarihlerinde Avusturya'nın Windischgarsten bölgesinde kamp yapacak. Fenerbahçe, aynı zamanda bu tarihler arasında üç hazırlık maçına çıkacak.
Fenerbahçe Futbol Takımı'nın hazırlık programındaki maçlar şu şekilde:
8 Temmuz:
Fenerbahçe-Admira Wacker (Raiffeisen Arena)
11 Temmuz:
Fenerbahçe-Pogon Szczecin (Hofmann Personal Stadion)
14 Temmuz:
LASK-Fenerbahçe (Raiffeisen Arena)
Fenerbahçe'nin yeni sezon hazırlık programı belli oldu
Fenerbahçe'nin yeni sezon hazırlık kampı ve maç programı belli oldu.
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Fenerbahçe Futbol Takımı'nın 2026-2027 sezonu hazırlık programı belli oldu.
Fenerbahçe Futbol Takımı'nın 2026-2027 sezonu hazırlık programı belli oldu.
Fenerbahçe
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